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    «Факел» опубликовал расписание зимних сборов

    Стали известны планы «Факела» на остаток паузы до возобновления сезона РПЛ.

    «10 января наша команда выйдет из отпуска и соберeтся в Москве, где 11 января пройдeт углубленное медицинское обследование. На следующий день, 12 января, «Факел» отправится в Турцию, где пройдут три сбора.

    Первый с 12 по 24 января команда проведeт в Белеке, второй – в Ларе с 28 января по 8 февраля, а третий команда отработает там же с 12 по 23 февраля.

    На первом сборе команда отыграет два товарищеских матча, на втором – четыре, на третьем – три. Ориентировочные даты спаррингов – 19, 24 и 30 января, а также 3, 8, 14, 18 и 23 февраля», – написали воронежцы.

    • «Факел» играет в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
    • Команда идет в РПЛ 13-й.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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