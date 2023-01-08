«Факел» опубликовал расписание зимних сборов

Стали известны планы «Факела» на остаток паузы до возобновления сезона РПЛ.

«10 января наша команда выйдет из отпуска и соберeтся в Москве, где 11 января пройдeт углубленное медицинское обследование. На следующий день, 12 января, «Факел» отправится в Турцию, где пройдут три сбора.

Первый с 12 по 24 января команда проведeт в Белеке, второй – в Ларе с 28 января по 8 февраля, а третий команда отработает там же с 12 по 23 февраля.

На первом сборе команда отыграет два товарищеских матча, на втором – четыре, на третьем – три. Ориентировочные даты спаррингов – 19, 24 и 30 января, а также 3, 8, 14, 18 и 23 февраля», – написали воронежцы.

«Факел» играет в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

Команда идет в РПЛ 13-й.

Сезон возобновится в марте.

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