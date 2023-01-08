«Мы забили три мяча». Лопетеги не согласен с отмененным голом «Вулверхэмптона» в ворота «Ливерпуля»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:2) сообщил о судейской ошибке.

«Мы забили три гола. Мы посмотрели видео с тактической камеры, там видно, что офсайда у нашего игрока не было», – сказал Лопетеги.

«Вулверхэптон» забил при счете 2:2 в последние 10 минут, но мяч отменили.

Теперь команды ждет переигровка.

Лопетеги принял «Вулверхэмптон» в прошлом году.

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