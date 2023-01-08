Петржела: «Пиво принадлежит футболу! Я бы на стадионах его не запрещал»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не против, чтобы на российских стадионах продавали пиво.

«Если говорить о возвращении пива на российские стадионы, то могу сказать, что пиво принадлежит футболу! Я бы его не запрещал. Фанаты все равно как-то проносят этот напиток на футбол. Но я бы запретил вход пьяным болельщикам, которые напились перед входом на стадион», — сказал Петржела.

Несколько дней назад стало известно, что в 2023 году пиво на российские стадионы не вернется.

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