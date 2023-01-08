Серия А. «Монца» ушла от поражения в матче с «Интером» (2:2). Ее спас воспитанник миланцев

«Интер» в 17-м туре чемпионата Италии не смог победить «Монцу». Хозяева ушли от поражения на 90+3 минуте. Их спас воспитанник миланцев Лука Калдирола.
У «Интера» один из голов забил чемпион мира Лаутаро Мартинес.
Команды впервые встретились в официальном матче в этом веке.
«Интер» идет в Серии А четвертым. «Монца» занимает 14-ю строчку.
Италия. Серия А. 17-й тур
Голы: 0:1 – Дармиан, 10; 1:1 – Чиурриа, 11; 1:2 – Мартинес, 22; 2:2 – Калдирола, 90+3.
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Источник: «Бомбардир»