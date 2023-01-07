Терюшков назвал преимущество Fan ID

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков объяснил, в чем плюс индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«После зимней паузы для прохода на стадионы на матчи РПЛ необходима будет персонифицированная карта болельщика. Этот шаг к безопасности и комфортному пребыванию на спортивном объекте. С ее внедрением появилась возможность для рассмотрения вопроса о продаже пива там, где для прохода требуется данная карта.

Плюс у нас есть опыт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, где продажа пива также была разрешена в совокупности с паспортом болельщика, и никаких инцидентов не было. В любом случае при принятии подобного решения нужно выслушать все заинтересованные стороны», – сказал Терюшков.

Изначально система Fan ID работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Во второй половине сезона она будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно