Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал резонансное заявление Андрея Канчельскиса.

По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.

«Если Андрей выставляет такое серьезное обвинение, как подкуп соперников на чемпионате мира, то он обвиняет наше государство, такие заявления должны быть разобраны в соответствующих органах.

Может ли он доказать свои слова? Ощущение, что он служил в MI‑6 (британская разведка – примечание «Бомбардира»), раз у него есть такая информация.

Сегодня, когда проводится СВО и весь мир объединился против России, человек говорит чернуху в адрес нашего футбола. А он долгое время играл в Великобритании, которая поддерживает нацистский режим в Украине.

И кто‑то ведь может задавать вопрос: дорогой мой, ты в футбол там играл или сотрудничал со спецслужбами? Почему ты начал говорить об этом сейчас, когда идут боевые действия между братскими народами?

Так что как гражданин России я очень возмущен словами уважаемого мною футболиста Канчельскиса», – сказал Кавазашвили.

Россия победила Испанию в серии пенальти.

В 1/4 финала россияне вылетели от Хорватии.

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