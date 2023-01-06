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    «Ощущение, что Канчельскис служил в MI‑6». Кавазашвили – об обвинении России в подкупе соперников на ЧМ-2018

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал резонансное заявление Андрея Канчельскиса.

    По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.

    «Если Андрей выставляет такое серьезное обвинение, как подкуп соперников на чемпионате мира, то он обвиняет наше государство, такие заявления должны быть разобраны в соответствующих органах.

    Может ли он доказать свои слова? Ощущение, что он служил в MI‑6 (британская разведка – примечание «Бомбардира»), раз у него есть такая информация.

    Сегодня, когда проводится СВО и весь мир объединился против России, человек говорит чернуху в адрес нашего футбола. А он долгое время играл в Великобритании, которая поддерживает нацистский режим в Украине.

    И кто‑то ведь может задавать вопрос: дорогой мой, ты в футбол там играл или сотрудничал со спецслужбами? Почему ты начал говорить об этом сейчас, когда идут боевые действия между братскими народами?

    Так что как гражданин России я очень возмущен словами уважаемого мною футболиста Канчельскиса», – сказал Кавазашвили.

    • Россия победила Испанию в серии пенальти.
    • В 1/4 финала россияне вылетели от Хорватии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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