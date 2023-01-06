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  • «Кто стал чемпионом?». Орлов не считает Промеса лучшим игроком России в 2022 году

«Кто стал чемпионом?». Орлов не считает Промеса лучшим игроком России в 2022 году

6 января 2023, 14:11
8

Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

— В традиционном опросе «СЭ» лучшим игроком России в 2022 году признан Промес. Согласны?

— Промес, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших. Но на первое место лично я поставлю Малкома.

— Почему?

— Кто в 2022 году стал чемпионом? «Спартак» взял Кубок? Но это все-таки разовая акция. В финале могло все сложиться и по-другому.

Малком производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году.

  • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
  • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Промес Квинси Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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шахта Заполярная
1673004583
Дятлов ты хоть статистику посмотри.
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"supermax"
1673006226
разве кто-то удивлен
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АлексМак
1673006971
верно
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Вомбат
1673012247
На мой взгляд Малком не лучший даже в Зените. Мостовой так себе замена Малкому. Но Барриоса вообще заменить некем. Скажете, что это игроки разных позиций? Так ведь и Малком с Промесом тоже на разных позициях играют, как правило. По-моему лучший Барриос, а Промес и Малком делят 2-3 места. Ну а победа Промеса в опросе - результат более многочисленной армии болельщиков Спартака. Была бы армия болельщиков ЦСКА самой большой, лучшим был бы Акинфеев. Динамо - Захарян. И так далее. Короче, лучший игрок РПЛ - не факт, а вкусовщина. Факт один - росфутбол в заднице.
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Diminio
1673012422
Ещё кто-то слушает этого маразматика?
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derrik2000
1673014854
Геша, молодец, что не пропадаешь со страниц как печатных, так и интернет-изданий, да и на ТВ регулярно "светишься". Иначе - забудут... забудут "лучшего российского комментатора за последние 100 лет"! )))
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k611
1673016020
Орлов болельщик Зенита. Было бы странно если бы он согласился что Промес лучший. А игрок Спартака действительно ударно провёл этот отрезок чемпионата.
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NewLife
1673025578
Я уважаю нормальных болел синита, а такие,как Бакланов, он же Орлов, и еще некоторые местные писатели, мне просто смешны своей оголтелостью и дуростью.
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