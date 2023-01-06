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    «Кто стал чемпионом?». Орлов не считает Промеса лучшим игроком России в 2022 году

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

    — В традиционном опросе «СЭ» лучшим игроком России в 2022 году признан Промес. Согласны?

    — Промес, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших. Но на первое место лично я поставлю Малкома.

    — Почему?

    — Кто в 2022 году стал чемпионом? «Спартак» взял Кубок? Но это все-таки разовая акция. В финале могло все сложиться и по-другому.

    Малком производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +678

      k611 1 час назад

      Орлов болельщик Зенита. Было бы странно если бы он согласился что Промес лучший. А игрок Спартака действительно ударно провёл этот отрезок чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +20556

      derrik2000 1 час назад

      Геша, молодец, что не пропадаешь со страниц как печатных, так и интернет-изданий, да и на ТВ регулярно "светишься".
      Иначе - забудут... забудут "лучшего российского комментатора за последние 100 лет"!
      )))

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      Рейтинг: +13

      Diminio 2 часа назад

      Ещё кто-то слушает этого маразматика?

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      Рейтинг: +12203

      Вомбат 2 часа назад

      На мой взгляд Малком не лучший даже в Зените. Мостовой так себе замена Малкому. Но Барриоса вообще заменить некем. Скажете, что это игроки разных позиций? Так ведь и Малком с Промесом тоже на разных позициях играют, как правило. По-моему лучший Барриос, а Промес и Малком делят 2-3 места. Ну а победа Промеса в опросе - результат более многочисленной армии болельщиков Спартака. Была бы армия болельщиков ЦСКА самой большой, лучшим был бы Акинфеев. Динамо - Захарян. И так далее. Короче, лучший игрок РПЛ - не факт, а вкусовщина. Факт один - росфутбол в заднице.

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      Рейтинг: +294

      АлексМак 4 часа назад

      верно

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      Рейтинг: +11206

      "supermax" 4 часа назад

      разве кто-то удивлен

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      Рейтинг: +1596

      шахта Заполярная 4 часа назад

      Дятлов ты хоть статистику посмотри.

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      Рейтинг: +824

      Suvorov51 4 часа назад

      Ну Гена-Флюгер считается только со своим мнением, просто иногда клоуны даже когда молчат, а все равно смешны

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