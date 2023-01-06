«Кто стал чемпионом?». Орлов не считает Промеса лучшим игроком России в 2022 году

Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

— В традиционном опросе «СЭ» лучшим игроком России в 2022 году признан Промес. Согласны?

— Промес, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших. Но на первое место лично я поставлю Малкома.

— Почему?

— Кто в 2022 году стал чемпионом? «Спартак» взял Кубок? Но это все-таки разовая акция. В финале могло все сложиться и по-другому.

Малком производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию