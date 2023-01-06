Зарема резко ответила Канчельскису, который раскритиковал ее работу в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на критику со стороны экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса.

«Мне наплевать на его мнение и высказывания. Самое ценное и определяющее для меня — это мнение команды и тренеров.

По окончанию MBA (мастер делового администрирования – прим. «Бомбардира») у меня были предложения по работе в Англии и во Франции. Так что пусть не беспокоится за женщин в футболе», — сказала Салихова.

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