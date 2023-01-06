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    Канчельскис: «В России женщины чуть ли не разваливают клубы. Зачем они нужны в футболе?»

    Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал, как относится к появлению женщин на руководящих постах в футбольных клубах.

    — Вы несколько раз критично высказывались о женщинах в футболе. Почему? Ведь есть и положительные примеры.

    — Критично я высказывался о таких женщинах-руководителях в футболе, как, например, Смородская, которая натворила «чудес» в «Локомотиве», и как Зарема, у которой аналогичная история в «Спартаке».

    Я объективно оценивал их действия на своих постах. Если бы они хорошо выполняли свою работу, то я бы относился к ним нормально.

    Нет такого, что я против женщин в футболе. Если придет такая женщина, как Грановская в «Челси» при Абрамовиче, то какие проблемы? Они правильно выстроили структуру в клубе, хорошо действовали и выигрывали титулы. Какие тут могут быть вопросы?

    Но у нас в России на руководящие должности приходят такие женщины, которые по итогу чуть ли не разваливают клубы. Зачем они нужны?

    Я и к женскому футболу отношусь не сильно положительно, как к отдельному виду спорта. Не могу сказать, что его не люблю, но отношусь к нему равнодушно, мне неинтересно — и я его не смотрю. Женщины — прекрасный пол, они должны заниматься другими делами. Ну если они любят футбол, то, конечно, пусть играют.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16617

      NewLife 48 минут назад

      "Женщины — прекрасный пол, они должны заниматься другими делами"
      Кому интересно твое мнение о женщинах, видимо "другими делами" они тебя не радуют, вот ты и скулишь))

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      Рейтинг: +398

      aldo conte 1 час назад

      Андрей, женщины нужны не в футболе, а в другом месте. Ты это знаешь не хуже, а может и лучше меня.

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      Рейтинг: +840

      г.Онега 1 час назад

      не все ,девушка в челси чето не развалила челси ,а вот зачем нужены были например цорн, плутник ,плутник как мне кажеться и футбол то не любил ,а цорн в спартаке кошмар устроил потом его локо берет ))

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      Рейтинг: +1258

      Taps 1 час назад

      Особенно такие твари как содержанка и Смородская ...

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