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  • Канчельскис: «В России женщины чуть ли не разваливают клубы. Зачем они нужны в футболе?»

Канчельскис: «В России женщины чуть ли не разваливают клубы. Зачем они нужны в футболе?»

6 января 2023, 12:05
4

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал, как относится к появлению женщин на руководящих постах в футбольных клубах.

— Вы несколько раз критично высказывались о женщинах в футболе. Почему? Ведь есть и положительные примеры.

— Критично я высказывался о таких женщинах-руководителях в футболе, как, например, Смородская, которая натворила «чудес» в «Локомотиве», и как Зарема, у которой аналогичная история в «Спартаке».

Я объективно оценивал их действия на своих постах. Если бы они хорошо выполняли свою работу, то я бы относился к ним нормально.

Нет такого, что я против женщин в футболе. Если придет такая женщина, как Грановская в «Челси» при Абрамовиче, то какие проблемы? Они правильно выстроили структуру в клубе, хорошо действовали и выигрывали титулы. Какие тут могут быть вопросы?

Но у нас в России на руководящие должности приходят такие женщины, которые по итогу чуть ли не разваливают клубы. Зачем они нужны?

Я и к женскому футболу отношусь не сильно положительно, как к отдельному виду спорта. Не могу сказать, что его не люблю, но отношусь к нему равнодушно, мне неинтересно — и я его не смотрю. Женщины — прекрасный пол, они должны заниматься другими делами. Ну если они любят футбол, то, конечно, пусть играют.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Taps
1672997136
Особенно такие твари как содержанка и Смородская ...
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aldo conte
1672999931
Андрей, женщины нужны не в футболе, а в другом месте. Ты это знаешь не хуже, а может и лучше меня.
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NewLife
1673000617
"Женщины — прекрасный пол, они должны заниматься другими делами" Кому интересно твое мнение о женщинах, видимо "другими делами" они тебя не радуют, вот ты и скулишь))
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Fialet
1673023358
И опять он прав.
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