Алвес ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Бразильский футболист Дани Алвес высказался о том, что его обвинили в сексуальных домогательствах.

«Я отвергаю эти обвинения. Да, я люблю танцевать, но не вторгаюсь в личное пространство других людей.

Мне очень жаль, но я не знаю эту девушку. Я никогда не вторгался в чье-то личное пространство. Как я могу сделать такое с девушкой?

Я ничего не знаю про нее. А она вредит моей семье», – заявил 39-летний футболист.

Алвес принадлежит мексиканском клубу «Пумас».

Игрок участвовал на чемпионате мира-2022.

Бразилец – самый титулованный футболист в истории.

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