Алвес ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Бразильский футболист Дани Алвес высказался о том, что его обвинили в сексуальных домогательствах.
«Я отвергаю эти обвинения. Да, я люблю танцевать, но не вторгаюсь в личное пространство других людей.
Мне очень жаль, но я не знаю эту девушку. Я никогда не вторгался в чье-то личное пространство. Как я могу сделать такое с девушкой?
Я ничего не знаю про нее. А она вредит моей семье», – заявил 39-летний футболист.
- Алвес принадлежит мексиканском клубу «Пумас».
- Игрок участвовал на чемпионате мира-2022.
- Бразилец – самый титулованный футболист в истории.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: Marca