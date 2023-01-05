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    Алвес ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

    Бразильский футболист Дани Алвес высказался о том, что его обвинили в сексуальных домогательствах.

    «Я отвергаю эти обвинения. Да, я люблю танцевать, но не вторгаюсь в личное пространство других людей.

    Мне очень жаль, но я не знаю эту девушку. Я никогда не вторгался в чье-то личное пространство. Как я могу сделать такое с девушкой?

    Я ничего не знаю про нее. А она вредит моей семье», – заявил 39-летний футболист.

    • Алвес принадлежит мексиканском клубу «Пумас».
    • Игрок участвовал на чемпионате мира-2022.
    • Бразилец – самый титулованный футболист в истории.

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    Источник: Marca

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    05.01.2023 23:55
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