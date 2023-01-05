Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила обновленный рейтинг самых дорогих игроков мира.
Самым дорогим футболистом стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, который оценивается в 208,2 миллиона евро.
Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-100 рейтинга.
- Джуд Беллингем («Боруссия Д») – 208,2 млн евро;
- Фил Фоден («Манчестер Сити») – 200,5 млн евро;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 191,7 млн евро;
- Винисиус («Реал») – 190,5 млн евро;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 174,9 млн евро;
- Педри («Барселона») – 170,2 млн евро;
- Гави («Барселона») – 147,6 млн евро;
- Джамал Мусиала («Бавария») – 145,1 млн евро;
- Йошко Гвардиол («Лейпциг») – 125,8 млн евро;
- Федерико Вальверде («Реал») – 123,5 млн евро.
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Источник: CIES