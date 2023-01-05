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    Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила обновленный рейтинг самых дорогих игроков мира.

    Самым дорогим футболистом стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, который оценивается в 208,2 миллиона евро.

    Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-100 рейтинга.

    1. Джуд Беллингем («Боруссия Д») – 208,2 млн евро;
    2. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 200,5 млн евро;
    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 191,7 млн евро;
    4. Винисиус («Реал») – 190,5 млн евро;
    5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 174,9 млн евро;
    6. Педри («Барселона») – 170,2 млн евро;
    7. Гави («Барселона») – 147,6 млн евро;
    8. Джамал Мусиала («Бавария») – 145,1 млн евро;
    9. Йошко Гвардиол («Лейпциг») – 125,8 млн евро;
    10. Федерико Вальверде («Реал») – 123,5 млн евро.

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    Источник: CIES

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +195

      SmilingDevil 14 минут назад

      Цифры конечно космические, но я так понять и не могу, за какие заслуги Фоден в топе постоянно? Я видел его игру много раз, но чтобы он действительно тащил свою хоть раз не припомню. Видимо за слова Гвардиолы, что он самый талантливый игрок в его жизни =/

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      Рейтинг: +1077

      сутулая собака и лисы > SmilingDevil 17 секунд назад

      это рыночная стоимость.
      она не означает силу игрока.

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