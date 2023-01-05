Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила обновленный рейтинг самых дорогих игроков мира.

Самым дорогим футболистом стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, который оценивается в 208,2 миллиона евро.

Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-100 рейтинга.

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