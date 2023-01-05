Газизов: «Уфа» закрыла все долги. Задача – вернуться в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«До Нового года мы закрыли все долги. Сейчас у клуба нет долгов, кроме долга региональному фонду. В «Уфу» пришли новые учредители в лице Минспорта, города Уфы и Фонда социальных программ. Проблемы у нас действительно были, но они постепенно уходят. Надеюсь только на лучшее.

Могу точно сказать, что этот сезон «Уфа» доиграет. Я верю, что клуб не только доиграет сезон, но будет и дальше существовать, прогрессировать. Однозначно, мы ставим задачу вернуться в РПЛ, никаких сомнений», — сказал Газизов.

Уфимцы идут в Первой лиге в зоне вылета.

В прошлом сезоне «Уфа» была в РПЛ.

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