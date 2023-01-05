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    Газизов: «Уфа» закрыла все долги. Задача – вернуться в РПЛ»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

    «До Нового года мы закрыли все долги. Сейчас у клуба нет долгов, кроме долга региональному фонду. В «Уфу» пришли новые учредители в лице Минспорта, города Уфы и Фонда социальных программ. Проблемы у нас действительно были, но они постепенно уходят. Надеюсь только на лучшее.

    Могу точно сказать, что этот сезон «Уфа» доиграет. Я верю, что клуб не только доиграет сезон, но будет и дальше существовать, прогрессировать. Однозначно, мы ставим задачу вернуться в РПЛ, никаких сомнений», — сказал Газизов.

    • Уфимцы идут в Первой лиге в зоне вылета.
    • В прошлом сезоне «Уфа» была в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1019

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Удручающая ситуация в клубе, его проще расформировать, чем поддерживать на плаву за счёт социального государственного фонда

      0
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      Рейтинг: +24949

      bset 1 час назад

      Где настоящие инвесторы? Почему все деньги государственные? Что за социальная программа зарплату миллионерам платить? Когда уже наконец запретят государственные деньги в футбол вкладывать...

      0
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      Рейтинг: +1077

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      2009 год, сатурн и фк москва борются в верхней части таблицы РПЛ.
      эх...

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