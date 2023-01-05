«Для «Пари НН» это стало рекордной продажей». Агент – о переходе Агапова в ЦСКА

Александр Салугин, агент защитника «Пари НН» Ильи Агапова, рассказал о переговорах с ЦСКА по поводу трансфера игрока.

Сообщалось, что клубы договорились о переходе 21-летнего футболиста за 100 миллионов рублей.

«Сделка еще не завершена. Нужно пройти медосмотр, окончательно обсудить условия трудового договора.

Все по-настоящему решилось после нового года, до этого был просто интерес. «Нижний» больше рассматривал другие варианты. Настойчивость ЦСКА и желание Ильи стали определяющими.

Для «Пари НН» это стало рекордной продажей, они тоже добились чего хотели», – заявил агент.

В этом сезоне Агапов провел 16 матчей за «Пари НН».

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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