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    «Для «Пари НН» это стало рекордной продажей». Агент – о переходе Агапова в ЦСКА

    Александр Салугин, агент защитника «Пари НН» Ильи Агапова, рассказал о переговорах с ЦСКА по поводу трансфера игрока.

    Сообщалось, что клубы договорились о переходе 21-летнего футболиста за 100 миллионов рублей.

    «Сделка еще не завершена. Нужно пройти медосмотр, окончательно обсудить условия трудового договора.

    Все по-настоящему решилось после нового года, до этого был просто интерес. «Нижний» больше рассматривал другие варианты. Настойчивость ЦСКА и желание Ильи стали определяющими.

    Для «Пари НН» это стало рекордной продажей, они тоже добились чего хотели», – заявил агент.

    • В этом сезоне Агапов провел 16 матчей за «Пари НН».
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: Metaratings

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