Экс-игрок «Спартака»: «В РПЛ никогда не было футболиста такого уровня, как Дзюба»

Анзор,спасибо тебе за Динамо(к) - Спартак 0:1 в 1969 году,где ты блистал и был главным "виновником" победы вместе с Осяниным в этом матче,а затем и чемпионстве СССР.Но сейчас ты сбрендил.Возраст,ну что тут поделаешь...Даже фамилий,которые форумчане назвали чуть ниже,хватит,чтобы ты пришёл в себя...Поправляйся,дружище.
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своем отношении к Артему Дзюбе. Он считает экс-форварда «Зенита» лучшим игроком в истории РПЛ.
«Вы считаете, что я ненавижу Дзюбу? Вы ошибаетесь, мне он нравится! Один из самых талантливейших игроков за всю историю России. После СССР для меня он топ-игрок европейского, высокого уровня. Он талант!
То, что Дзюбу не признавали, виноваты тренеры, а не он. На нем никакой вины нет. Не буду говорить фамилии этих тренеров.
Футболиста, форварда такого уровня, как Дзюба, в РПЛ никогда не было и нет по сей день», – сказал Кавазашвили.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Сейчас он находится в статусе свободного агента.
- Сообщалось, что на 34-летнего россиянина претендует 17-я команда Турции.
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