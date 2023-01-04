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  • Экс-игрок «Спартака»: «В РПЛ никогда не было футболиста такого уровня, как Дзюба»

Экс-игрок «Спартака»: «В РПЛ никогда не было футболиста такого уровня, как Дзюба»

4 января 2023, 20:53
11

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своем отношении к Артему Дзюбе. Он считает экс-форварда «Зенита» лучшим игроком в истории РПЛ.

«Вы считаете, что я ненавижу Дзюбу? Вы ошибаетесь, мне он нравится! Один из самых талантливейших игроков за всю историю России. После СССР для меня он топ-игрок европейского, высокого уровня. Он талант!

То, что Дзюбу не признавали, виноваты тренеры, а не он. На нем никакой вины нет. Не буду говорить фамилии этих тренеров.

Футболиста, форварда такого уровня, как Дзюба, в РПЛ никогда не было и нет по сей день», – сказал Кавазашвили.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • Сейчас он находится в статусе свободного агента.
  • Сообщалось, что на 34-летнего россиянина претендует 17-я команда Турции.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (11)
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sv1969
1672855224
Да уж! Если артемка самый талантливый , то нет слов!
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derrik2000
1672858358
Закусывать надо! )
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сутулая собака и лисы
1672858504
аршавин, головин, акинфеев. не понимаю, какой стороной к ним приставить дзюбу. тот же павлюченко заряжал в перекладины с метров 30.
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NewLife
1672860296
Ну не ругайте ветерана, он давно пишет ересь, в старости может мы тоже такими маразматиками станем. А вот желтый сортир РБ Спорт всегда готов троллить Спартак по поводу и без. Удивляюсь, что Бомбардир этих ублюдков печатает.
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Plyash
1672863997
Анзор,спасибо тебе за Динамо(к) - Спартак 0:1 в 1969 году,где ты блистал и был главным "виновником" победы вместе с Осяниным в этом матче,а затем и чемпионстве СССР.Но сейчас ты сбрендил.Возраст,ну что тут поделаешь...Даже фамилий,которые форумчане назвали чуть ниже,хватит,чтобы ты пришёл в себя...Поправляйся,дружище.
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шахта Заполярная
1672877169
Что только после праздников не прочитаешь. А вот на счет дюбы согласен "талантище" но только не в футболе, в других видах.....
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Play
1672909149
Деда лечить давно надо, а вы у него интервью берёте.
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Skull_Boy
1672925598
И вправду такого оленя никогда не было
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