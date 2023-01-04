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    Экс-игрок «Спартака»: «В РПЛ никогда не было футболиста такого уровня, как Дзюба»

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своем отношении к Артему Дзюбе. Он считает экс-форварда «Зенита» лучшим игроком в истории РПЛ.

    «Вы считаете, что я ненавижу Дзюбу? Вы ошибаетесь, мне он нравится! Один из самых талантливейших игроков за всю историю России. После СССР для меня он топ-игрок европейского, высокого уровня. Он талант!

    То, что Дзюбу не признавали, виноваты тренеры, а не он. На нем никакой вины нет. Не буду говорить фамилии этих тренеров.

    Футболиста, форварда такого уровня, как Дзюба, в РПЛ никогда не было и нет по сей день», – сказал Кавазашвили.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Сейчас он находится в статусе свободного агента.
    • Сообщалось, что на 34-летнего россиянина претендует 17-я команда Турции.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14228

      playsh 8 минут назад

      Анзор,спасибо тебе за Динамо(к) - Спартак 0:1 в 1969 году,где ты блистал и был главным "виновником" победы вместе с Осяниным в этом матче,а затем и чемпионстве СССР.Но сейчас ты сбрендил.Возраст,ну что тут поделаешь...Даже фамилий,которые форумчане назвали чуть ниже,хватит,чтобы ты пришёл в себя...Поправляйся,дружище.

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      Рейтинг: +16608

      NewLife 1 час назад

      Ну не ругайте ветерана, он давно пишет ересь, в старости может мы тоже такими маразматиками станем. А вот желтый сортир РБ Спорт всегда готов троллить Спартак по поводу и без. Удивляюсь, что Бомбардир этих ублюдков печатает.

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      Рейтинг: +1068

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      аршавин, головин, акинфеев.
      не понимаю, какой стороной к ним приставить дзюбу.
      тот же павлюченко заряжал в перекладины с метров 30.

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      Рейтинг: +1068

      сутулая собака и лисы > сутулая собака и лисы 1 час назад

      но он как-то стал лучшим бомбардиром рф.
      так что дед местами прав.
      по крайней мере среди центр форвардов сборной.

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      Рейтинг: +20541

      derrik2000 1 час назад

      Закусывать надо! )

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      Рейтинг: +12609

      Алексей З 2 часа назад

      82 года. Этим наверно сказано всё и не стоит даже обсуждать.
      Бомбардир , для чего это выкладываете, чтобы деда тут отфигачили ?
      Старших надо уважать , вас этому учили ? Привет родителям и вашим дедам.

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      Рейтинг: +100230

      sv1969 2 часа назад

      Да уж! Если артемка самый талантливый , то нет слов!

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