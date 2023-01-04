Экс-игрок «Спартака»: «В РПЛ никогда не было футболиста такого уровня, как Дзюба»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своем отношении к Артему Дзюбе. Он считает экс-форварда «Зенита» лучшим игроком в истории РПЛ.

«Вы считаете, что я ненавижу Дзюбу? Вы ошибаетесь, мне он нравится! Один из самых талантливейших игроков за всю историю России. После СССР для меня он топ-игрок европейского, высокого уровня. Он талант!

То, что Дзюбу не признавали, виноваты тренеры, а не он. На нем никакой вины нет. Не буду говорить фамилии этих тренеров.

Футболиста, форварда такого уровня, как Дзюба, в РПЛ никогда не было и нет по сей день», – сказал Кавазашвили.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Сообщалось, что на 34-летнего россиянина претендует 17-я команда Турции.

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