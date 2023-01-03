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    Самедов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

    Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов порассуждал о борьбе за чемпионство в РПЛ-2022/23.

    «Надеюсь, что во второй части сезона РПЛ будет интрига. Но будет тяжеловато составить конкуренцию сами знаете кому.

    В любом случае жду интересной борьбы за медали, а внизу – за выживание. Каждый год в нижней части турнирной таблицы чемпионата очень интересно.

    Надеюсь, что борьба будет до самого последнего тура», – сказал Самедов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3998

      Кузьмич на трибуне 58 минут назад

      Торпедо будет бороться за выживание, а Зенит за медали. Вряд ли в числе претендентов на медали увидим Сочи, Ахмат и Краснодар. Скорее всего Локо тоже не будут бороться за выживание. Компанию Торпедовцам в борьбе за выживание могут составить Химки и Факел. Выдавить Зенит с первого места будет трудно , даже после ухода Ловрена. НО! Если у Зенита выкупят ещё трёх легионеров южноамериканского происхождения, то вполне возможно . Во всяком случае Спартак, Динамо, ЦСКА будут сильно стараться выбить у Зенита первую ступень пьедестала. Ростовчане многим попортят нервы, многим подмочат репутацию но к концу турнира выйдут на пятом месте.

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