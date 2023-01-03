Самедов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов порассуждал о борьбе за чемпионство в РПЛ-2022/23.

«Надеюсь, что во второй части сезона РПЛ будет интрига. Но будет тяжеловато составить конкуренцию сами знаете кому.

В любом случае жду интересной борьбы за медали, а внизу – за выживание. Каждый год в нижней части турнирной таблицы чемпионата очень интересно.

Надеюсь, что борьба будет до самого последнего тура», – сказал Самедов.

«Зенит» набрал 42 очка в 17 турах и лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет 2-м с 36 баллами.

Далее расположились «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно