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Самедов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

3 января 2023, 15:48
2

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов порассуждал о борьбе за чемпионство в РПЛ-2022/23.

«Надеюсь, что во второй части сезона РПЛ будет интрига. Но будет тяжеловато составить конкуренцию сами знаете кому.

В любом случае жду интересной борьбы за медали, а внизу – за выживание. Каждый год в нижней части турнирной таблицы чемпионата очень интересно.

Надеюсь, что борьба будет до самого последнего тура», – сказал Самедов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Самедов Александр
Комментарии (2)
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Кузьмич на трибуне
1672760119
Торпедо будет бороться за выживание, а Зенит за медали. Вряд ли в числе претендентов на медали увидим Сочи, Ахмат и Краснодар. Скорее всего Локо тоже не будут бороться за выживание. Компанию Торпедовцам в борьбе за выживание могут составить Химки и Факел. Выдавить Зенит с первого места будет трудно , даже после ухода Ловрена. НО! Если у Зенита выкупят ещё трёх легионеров южноамериканского происхождения, то вполне возможно . Во всяком случае Спартак, Динамо, ЦСКА будут сильно стараться выбить у Зенита первую ступень пьедестала. Ростовчане многим попортят нервы, многим подмочат репутацию но к концу турнира выйдут на пятом месте.
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zigbert
1672819467
Хотелось бы интересной борьбы за чемпионство. Игра команд во многом будет зависеть от подготовки в межсезонье. Первые победные матчи после перерыва придадут уверенность любой команде.
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