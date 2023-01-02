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    В «Карагюмрюке» оценили игру Оздоева в первой части сезона

    Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын похвалил российского полузащитника Магомеда Оздоева.

    «У нас были неудачные игры, но мы в «Фатих Карагюмрюк» действительно рады за его адаптацию, характер, склад ума.

    Это топ-футболист, мы рады за него. Я надеюсь, что мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет.

    Магомеду можно поставить оценку 5», – сказал Акын.

    • Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Рыночная стоимость 30-летнего игрока – 2,2 миллиона евро.

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    Источник: ТАСС

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