В «Карагюмрюке» оценили игру Оздоева в первой части сезона

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын похвалил российского полузащитника Магомеда Оздоева.
«У нас были неудачные игры, но мы в «Фатих Карагюмрюк» действительно рады за его адаптацию, характер, склад ума.
Это топ-футболист, мы рады за него. Я надеюсь, что мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет.
Магомеду можно поставить оценку 5», – сказал Акын.
- Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
- Рыночная стоимость 30-летнего игрока – 2,2 миллиона евро.
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Источник: ТАСС