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    Определен лидер топ-5 лиг Европы по упущенным явным голевым моментам в 2022 году

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в 2022 году упустил 28 явных голевых моментов. Часть из них случилась в первом полугодии, когда поляк еще выступал за «Баварию».

    Левандовски оказался лидером 2022 года в топ-5 лигах Европы по упущенным явным голевым моментам.

    Второе место занимает Карим Бензема (22 упущенных явных голевых момента).

    • Левандовски сейчас лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
    • Поляк участвовал в ЧМ-2022.
    • «Барселона» лидирует в Примере.

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    Источник: твиттер Squawka

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    01.01.2023 19:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1048

      сутулая собака и лисы 3 часа назад

      крайне тупая статистика.
      у топ игроков в топ командах очень много моментов, важен % реализации, а не кол-во упущенных.

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