Определен лидер топ-5 лиг Европы по упущенным явным голевым моментам в 2022 году

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в 2022 году упустил 28 явных голевых моментов. Часть из них случилась в первом полугодии, когда поляк еще выступал за «Баварию».

Левандовски оказался лидером 2022 года в топ-5 лигах Европы по упущенным явным голевым моментам.

Второе место занимает Карим Бензема (22 упущенных явных голевых момента).

Левандовски сейчас лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.

Поляк участвовал в ЧМ-2022.

«Барселона» лидирует в Примере.

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