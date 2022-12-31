Осинькин подвел итоги года для «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подытожил 2022 год для клуба.

«2022 год – это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Немного подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается», – сказал Осинькин.

В прошлом сезоне РПЛ самарцы финишировали 8-ми.

Сейчас команда идет 11-й.

Сезон возобновится в марте.

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