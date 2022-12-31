Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осинькин подвел итоги года для «Крыльев Советов»

31 декабря 2022, 17:14
2

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подытожил 2022 год для клуба.

«2022 год – это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Немного подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается», – сказал Осинькин.

  • В прошлом сезоне РПЛ самарцы финишировали 8-ми.
  • Сейчас команда идет 11-й.
  • Сезон возобновится в марте.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром» 1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов» 1
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1672515851
Турнирная ситуёвина совсем нехорошая, удачи Крыльям по весне!!!!
Ответить
zigbert
1672579179
Остается только удачно завершить сезон. С таким тренером можно рассчитывать на большее.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
15
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
22:51
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
4
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
2
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
41
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
188
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+