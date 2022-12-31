Агент Карраскаля рассказал, сколько клубов следят за игроком

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, что за колумбийцем следят другие клубы.

«Коринтианс» только следит за Карраскалем, как и остальные 50 клубов. Нет никакого предложения, ничего. Хорхе на 100 процентов продолжит карьеру в ЦСКА», – сказал Родригес.

Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.

Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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