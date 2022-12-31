«Политическое футбольное бессилие». Терюшков – о решении РФС отложить переход в Азию

Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал Российский футбольный союз.

Накануне исполком РФС перенес решение по переходу в Азию и создал рабочую группу с участием представителей УЕФА, задачей которой станет возвращение российских команд в европейские турниры.

«Решение ожидаемо. Это политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА, так как реалист», – заявил Терюшков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно