«Политическое футбольное бессилие». Терюшков – о решении РФС отложить переход в Азию

Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал Российский футбольный союз.
Накануне исполком РФС перенес решение по переходу в Азию и создал рабочую группу с участием представителей УЕФА, задачей которой станет возвращение российских команд в европейские турниры.
«Решение ожидаемо. Это политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА, так как реалист», – заявил Терюшков.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: Sport24