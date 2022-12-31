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    «Политическое футбольное бессилие». Терюшков – о решении РФС отложить переход в Азию

    Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал Российский футбольный союз.

    Накануне исполком РФС перенес решение по переходу в Азию и создал рабочую группу с участием представителей УЕФА, задачей которой станет возвращение российских команд в европейские турниры.

    «Решение ожидаемо. Это политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА, так как реалист», – заявил Терюшков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17630

      paracetamol 8 минут назад

      РФС - шайка либерастов, это все знают!

      0
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      Рейтинг: +392

      aldo conte 37 минут назад

      Правильное решение. Торопиться в ж**у не надо, оттуда потом придется долго выбираться.

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      Рейтинг: +11190

      "supermax" > aldo conte 5 минут назад

      торопиться не надо, это верно ...а правильное или неправильное решение покажет время

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