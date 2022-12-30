Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Оздоева ответил, есть ли интерес к игроку от турецких топ-клубов

    Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал, претендуют ли на россиянина другие клубы.

    – Контракт Магомеда рассчитан до лета 2024 года. Не предлагали продлить соглашение?

    – Пока нет. Магомед меньше полугода в команде.

    – Есть интерес к Магомеду от других турецких клубов? Может, им интересуются какие-то топы: «Галатасарай», «Бешикташ»?

    – Через футбольных людей в Турции интересуются, какой у Магомеда контракт, какие там условия. Называют определенные турецкие клубы.

    Я заметил такую тенденцию, что в чемпионате Турции клюют на европейские имена, пусть это даже взрослые футболисты. Можно попасть в гранд, проявив себя здесь.

    У Магомеда получается. Он один из лидеров команды. Почти всегда играет, пропускал матчи только из-за травм и из-за перебора желтых карточек.

    • Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Рыночная стоимость 30-летнего игрока – 2,2 миллиона евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Суперлига. Дебютный гол Оздоева помог «Карагюмрюку» разгромить действующего чемпиона (4:1) 2
    Оздоев: «Поиграв в Турции, могу сказать, что в России не самое худшее судейство»
    Оздоев охарактеризовал Пирло двумя словами
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11