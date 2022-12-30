Агент Оздоева ответил, есть ли интерес к игроку от турецких топ-клубов

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал, претендуют ли на россиянина другие клубы.
– Контракт Магомеда рассчитан до лета 2024 года. Не предлагали продлить соглашение?
– Пока нет. Магомед меньше полугода в команде.
– Есть интерес к Магомеду от других турецких клубов? Может, им интересуются какие-то топы: «Галатасарай», «Бешикташ»?
– Через футбольных людей в Турции интересуются, какой у Магомеда контракт, какие там условия. Называют определенные турецкие клубы.
Я заметил такую тенденцию, что в чемпионате Турции клюют на европейские имена, пусть это даже взрослые футболисты. Можно попасть в гранд, проявив себя здесь.
У Магомеда получается. Он один из лидеров команды. Почти всегда играет, пропускал матчи только из-за травм и из-за перебора желтых карточек.
- Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
- Рыночная стоимость 30-летнего игрока – 2,2 миллиона евро.
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