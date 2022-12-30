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  • Родители назвали Пеле в честь Томаса Эдисона. Он обожал имя, но «Пеле» прицепилось благодаря любимому вратарю детства и акценту

Родители назвали Пеле в честь Томаса Эдисона. Он обожал имя, но «Пеле» прицепилось благодаря любимому вратарю детства и акценту

30 декабря 2022, 10:54
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Пеле умер в 82 года. Его имя знакомо миллиардам людей по всему миру. Даже если человек не смотрит и не интересуется футболом, он точно знает, что Пеле был иконой футбола.

Пеле – это бренд, имя с мировой историей. Хотя некоторую часть жизни он не любил прозвище, но смирился с ним из-за популярности.

Родители назвали Пеле в честь Томаса Эдисона

Полное имя Пеле – Эдсон Арантис ду Насименту. Он родился в 1940 году в муниципалитете Трес-Корасойнс. Родители не случайно назвали его так – имя выбрано в честь инженера и изобретателя Томаса Эдисона. Одна из версий выбора имени говорит, что в 1940-м в Трес-Корасойнс появился не только Пеле, но и электричество. Это вызвало бум популярности Томаса Эдисона среди местного населения.

Но если многие люди называли своих сыновей Эдисонами, то родители Пеле выбрали укороченный вариант: Эдсон. Без буквы «И». Правда, при регистрации рабочие часто делали ошибку и вписывали эту букву. Например, в свидетельстве о рождении Пеле был Эдисоном. При поступлении в школу у него тоже были документы на это имя. Сам Пеле говорил про имя так:

«Мои друзья и родные никогда не называли меня «Пеле». Представьте, ко мне подойдет сын и скажет: «Папа Пеле, пойдем поиграем на заднем дворе дома». Ну какой я Пеле для них? Я Эдсон. В этом имени есть скрытая сила».

Вот еще одна цитата Пеле о силе и популярности имени:

«Я знал пять-шесть парней по имени Эдисон. В тот момент имя было популярным. Мои родители следовали моде, но сделали меня особенным. Поэтому я был Эдсоном на фоне большой толпы Эдисонов».

Как Пеле стал именно «Пеле»: кажется, все дело во вратаре, который играл с его отцом

В 2006 году журналисты The Guardian сделали с Пеле интервью, в котором поговорили с ним об имени. Вот переводы главных цитат:

1. «Сначала было прозвище «Дико». Мой дядя Хорхе придумал это, а мама подхватила. В «Сантосе» какое-то время меня называли «Газолина» в честь бразильской певицы. К счастью, это было не очень долго».

2. «Когда кто-то в детстве говорил мне: «Привет, Пеле», я кричал в ответ и злился. Однажды я ударил одноклассника из-за этого, а учителя запретили мне появляться в школе два дня. Другие дети поняли, что это меня раздражает, и стали называть меня Пеле еще больше. Потом я понял, что имя не зависит от меня. Сейчас мне нравится имя «Пеле», но тогда оно меня безмерно завело».

3. «Наиболее вероятная версия появилась благодаря товарищу отца по «Васко де Сан-Лоуренсу». Его звали Биле. До двух лет он не разговаривал – и мама отвела его к знахаркам. Они приступили к своей работе, начав с крика: «Били-билу-тетея!». Что-то вроде «Абракадабра». Они кричали это не один раз, ритуал продолжался несколько дней, после чего мальчик закричал: «Биле».

Примерно 20 лет спустя, когда мне было три или четыре года, мой отец Дондиньо брал меня с собой на тренировки «Васко». Когда у меня получалось, я убегал к воротам и смотрел на игру вратаря. Когда он классно играл, я кричал: «Хорошо, Биле!» или «Отличный сейв, Биле!»

Поскольку я был еще молодым, я как-то исказил прозвище. Я сказал: «Когда вырасту, хочу быть вратарем, как Пиле». Когда мы переехали в Бауру, этот «Пиле» стал «Пеле». Либо я изменил его сам, либо, по словам моего дяди Хорхе, это произошло из-за моего сильного минас-жерайского акцента».

4. «Благодаря тому вратарю Биле и маленькой шутке одноклассника я стал Пеле. Теперь это известно во всем мире, и я не против этого».

После перехода в «Нью-Йорк Космос» Пеле просил переименовать его, но отказался от идеи

Пеле провел в «Сантосе» 19 лет, после чего уехал на два сезона в «Нью-Йорк Космос». Тот переход он называл «поворотным этапом карьеры» и хотел сопроводить его официальным изменением имени в публичном пространстве. Про это он рассказывал так:

«Я подошел к руководству и сказал, что теперь во всех протоколах, на всех мероприятиях хочу быть Эдсоном. Даже не помню, как аргументировал свою позицию, но была примерно такая фраза: «Пеле остался в прошлом. Теперь я Эдсон, кем и был при рождении».

Они попросили время на ответ. На следующий день я снова встретился с руководством, и оно попросило оставить меня имя «Пеле». Под ним я выиграл важнейшие трофеи, заключил первые рекламные контракты и стал звездой – глупо было что-то в конце карьеры».

Со временем отношение Пеле к прозвищу-имени менялось. Сразу после его смерти мы выпустили материал с его легендарными фразами:

20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие

И там были такие цитаты:

  • «За многие годы я научился жить с двумя людьми в своем сердце. Первый – Эдсон, который развлекается со своими друзьями и семьей. Другой – футболист Пеле. Я не хотел этого имени. «Пеле» по-португальски означает детский лепет»;
  • «Эдсон – человек, который поддерживает Пеле. Эдсон – основа. Пеле просто приходит и добавляет лицо»;
  • «Я очень гордился тем, что меня назвали в честь Томаса Эдисона, и всегда хотел, чтобы фанаты звали меня Эдсоном. Я думал, что «Пеле» звучало ужасно, дерьмовое имя. «Эдсон» – это и серьезнее, и важнее. Но Пеле стал брендом. Глупо было отказываться от чего-то, что делало тебя одним из самых знаменитых во всем мире».

Текст: Илья Егоров

Фото: SVEN SIMON, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Бразилия Сантос Пеле
Комментарии (3)
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Molsheim
1672352673
Пеле навсегда останется иконой в мире футбола
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Benifacto
1672385322
ну король маркетинга да....и да давайте еще сказок на ночь.....
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Hunter2200
1672429037
ПЕЛЕ был и будет родоначальником футбола и корону с такого великого мастера владения мячом и исполнения того чтоо он творил на футбольном поле в свое время не переплюнет даже МЕССИ с уважением к Месси . Месси написал свою историю ,но на фоне Пеле и Марадоны по моему мнению он третий талант истории футбола
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