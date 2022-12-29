«Матч ТВ» покажет игры Кубка Турции

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин анонсировал показ Кубка Турции.

«Решающие игры Кубка Турции – на каналах семейства «Матч»! Продолжаем насыщать наши футбольные каналы разнообразным контентом.

Кубок Турции отличается эмоциональностью и страстью, в турецких клубах играют многие звезды европейского футбола, а сами клубы регулярно выступают в еврокубках.

«Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче», «Трабзонспор» и другие клубы наши зрители смогут увидеть в эфире со стадии 1/8 финала на наших футбольных каналах, а самые интересные встречи мы, конечно, покажем в эфире федерального телеканала «Матч ТВ», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

Действующий победитель турнира – «Сивасспор».

В Турции играют россияне Магомед Оздоев и Федор Кудряшов.

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