Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Матч ТВ» покажет игры Кубка Турции

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин анонсировал показ Кубка Турции.

    «Решающие игры Кубка Турции – на каналах семейства «Матч»! Продолжаем насыщать наши футбольные каналы разнообразным контентом.

    Кубок Турции отличается эмоциональностью и страстью, в турецких клубах играют многие звезды европейского футбола, а сами клубы регулярно выступают в еврокубках.

    «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче», «Трабзонспор» и другие клубы наши зрители смогут увидеть в эфире со стадии 1/8 финала на наших футбольных каналах, а самые интересные встречи мы, конечно, покажем в эфире федерального телеканала «Матч ТВ», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Суперлига. Дебютный гол Оздоева помог «Карагюмрюку» разгромить действующего чемпиона (4:1) 2
    Пирло забил на тренировке с отрицательного угла 2
    Ванда Нара хочет отсудить у Икарди имущество на 100 миллионов. Пара разводится
    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11