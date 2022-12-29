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    «Мой кумир играл здесь». 16-летний Эндрик объяснил, почему выбрал «Реал»

    Нападающий «Палмейраса» Эндрик объяснил, почему решил перейти в «Реал».

    «Реал» – очень большой клуб. Винисиус присылал мне сообщения и вселял в меня надежду.

    Мой кумир Криштиану Роналду также играл за «Реал». Поэтому я выбрал «Мадрид», – сказал 16-летний игрок.

    • «Реал» заплатит за бразильца до 72 миллионов евро (35 миллионов + 25 (бонусы) + 12 (налоги).
    • Игрок окажется в Мадриде в 2024 году – когда станет совершеннолетним.
    • Эндрик уже выступает за основу «Палмейраса».
    • Перейти в «Реал» Эндрика убедил Роналдо.

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    Источник: Marca

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