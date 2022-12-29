«Мой кумир играл здесь». 16-летний Эндрик объяснил, почему выбрал «Реал»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик объяснил, почему решил перейти в «Реал».

«Реал» – очень большой клуб. Винисиус присылал мне сообщения и вселял в меня надежду.

Мой кумир Криштиану Роналду также играл за «Реал». Поэтому я выбрал «Мадрид», – сказал 16-летний игрок.

«Реал» заплатит за бразильца до 72 миллионов евро (35 миллионов + 25 (бонусы) + 12 (налоги).

Игрок окажется в Мадриде в 2024 году – когда станет совершеннолетним.

Эндрик уже выступает за основу «Палмейраса».

Перейти в «Реал» Эндрика убедил Роналдо.

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