Гвардиола назвал сексуальным тело полузащитника «Манчестер Сити» Филлипса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о физической форме полузащитника Калвина Филлипса.
На прошлой неделе испанец говорил, что игрок сборной Англии вернулся с ЧМ-2022 с лишним весом.
«У него сейчас идеальное тело – такое сексуальное.
Но дело не только в форме. Еще важно понимать, что мы хотим делать на поле», – заявил Гвардиола.
- Филлипс выходил на замену в 2 матчах ЧМ-2022.
- За «Сити» он не играет с 9 ноября.
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Источник: Daily Mail