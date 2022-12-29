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  • Гвардиола назвал сексуальным тело полузащитника «Манчестер Сити» Филлипса

Гвардиола назвал сексуальным тело полузащитника «Манчестер Сити» Филлипса

29 декабря 2022, 11:55
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о физической форме полузащитника Калвина Филлипса.

На прошлой неделе испанец говорил, что игрок сборной Англии вернулся с ЧМ-2022 с лишним весом.

«У него сейчас идеальное тело – такое сексуальное.

Но дело не только в форме. Еще важно понимать, что мы хотим делать на поле», – заявил Гвардиола.

  • Филлипс выходил на замену в 2 матчах ЧМ-2022.
  • За «Сити» он не играет с 9 ноября.

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Филлипс Калвин Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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DVOK68
1672306484
Типичный радужный гейропеец
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Боратти
1672308754
Гейдиола ! Гы-гы-гыы!!!!
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jek718875
1672319854
Ещё один в открытую, примкнул к рядам гейропейцев, а сколько ещё тихушников,аж страшно становится
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