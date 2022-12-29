Гвардиола назвал сексуальным тело полузащитника «Манчестер Сити» Филлипса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о физической форме полузащитника Калвина Филлипса.

На прошлой неделе испанец говорил, что игрок сборной Англии вернулся с ЧМ-2022 с лишним весом.

«У него сейчас идеальное тело – такое сексуальное.

Но дело не только в форме. Еще важно понимать, что мы хотим делать на поле», – заявил Гвардиола.

Филлипс выходил на замену в 2 матчах ЧМ-2022.

За «Сити» он не играет с 9 ноября.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно