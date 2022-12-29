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    Гвардиола назвал сексуальным тело полузащитника «Манчестер Сити» Филлипса

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о физической форме полузащитника Калвина Филлипса.

    На прошлой неделе испанец говорил, что игрок сборной Англии вернулся с ЧМ-2022 с лишним весом.

    «У него сейчас идеальное тело – такое сексуальное.

    Но дело не только в форме. Еще важно понимать, что мы хотим делать на поле», – заявил Гвардиола.

    • Филлипс выходил на замену в 2 матчах ЧМ-2022.
    • За «Сити» он не играет с 9 ноября.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18105

      DVOK68 13 минут назад

      Типичный радужный гейропеец

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