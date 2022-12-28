Игрок «Монако» сделал дубль в дебютном матче Лиги 1

Полузащитник «Монако» Элисс Бен-Сегир в матче 16-го тура Лиги 1 против «Осера» (3:1) оформил дубль.
Это дебютный матч 17-летнего игрока в чемпионате Франции.
- Один из ассистов на Бен-Сегира сделал россиянин Александр Головин.
- Только Тьерри Анри в 1995 году оформлял дубль за монегасков в Лиге 1 в более молодом возрасте (17 лет и 255 дней), чем Бен-Сегир сегодня (17 лет и 315 дней).
- Ранее Бен-Сегир выходил в составе «Монако» в матче Лиги Европы против «Црвены Звезды».
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Источник: телеграм-канал Opta