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    УЕФА перестал контактировать с российскими судьями

    Российские арбитры потеряли контакт с судейским комитетом УЕФА. Его возглавляет Роберто Розетти, который работал в РФС.

    «Раньше Розетти мог написать судьям слова поддержки перед матчем, обсудить какие-то вопросы, узнать о той или иной ситуации. Но после 24 февраля руководитель судей в УЕФА предпочел избегать общения с арбитрами из России – по телефону и в мессенджерах», – написал источник.

    • Арбитры из России отстранены от международных турниров.
    • РФС обсуждает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
    • Розетти в 2011-2013 годах возглавлял департамент судейства РФС.

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    Источник: «РБ Спорт»

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