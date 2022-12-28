УЕФА перестал контактировать с российскими судьями

Российские арбитры потеряли контакт с судейским комитетом УЕФА. Его возглавляет Роберто Розетти, который работал в РФС.
«Раньше Розетти мог написать судьям слова поддержки перед матчем, обсудить какие-то вопросы, узнать о той или иной ситуации. Но после 24 февраля руководитель судей в УЕФА предпочел избегать общения с арбитрами из России – по телефону и в мессенджерах», – написал источник.
- Арбитры из России отстранены от международных турниров.
- РФС обсуждает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
- Розетти в 2011-2013 годах возглавлял департамент судейства РФС.
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Источник: «РБ Спорт»