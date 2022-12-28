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    Федоров назвал главную причину провального сезона «Локомотива»: «Сами ребята это отмечали»

    Бывший и.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фeдоров объяснил неудачный результаты «Локомотива» в этом сезоне.

    – В чем главная причина такого провального сезона «Локомотива»?

    – Мое мнение: очень резко омолодились. И самое главное, что бросалось в глаза – нет команды. Да, есть футболисты с неплохими качествами, но не команда. Когда я пришел, это было видно.

    Даже сами ребята, особенно те, кто постарше, отмечают – нет единого коллектива. И на тренировках, и в игре очень сложно чего-то добиться при этом.

    Ну и неудачный старт надломил команду. Если б было побольше опытных игроков, которые держат удар… А так, побед не было, результат плохой, и это все больше давило на ребят. В силу своего возраста ребята не справились психологически.

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    Источник: «Реальное время»

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2816

      фанат джигурды 28 минут назад

      Первая причина- мамПАССИВ,
      А вторая- гэнг-бэнг прессинг
      Третья причина- мудазян,
      Какой дурак сие лучшим назвал?
      Четвёртая причина есть Едвай, Керк, Камано и много типа того.
      А главная причина- немчура!!! Ну, хоть убрали их- это Ураааа!!!

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      Рейтинг: +39

      volgserg@mail.ru 43 минуты назад

      Как это Ростов тогда справился. Может быть дело в руководстве?

      0
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      Рейтинг: +772

      АКМ-74У 1 час назад

      Команды нет, а тут еще целая кучка новичков.... сколько времени потребуется на слаживание?

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