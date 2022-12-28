Федоров назвал главную причину провального сезона «Локомотива»: «Сами ребята это отмечали»

Бывший и.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фeдоров объяснил неудачный результаты «Локомотива» в этом сезоне.

– В чем главная причина такого провального сезона «Локомотива»?

– Мое мнение: очень резко омолодились. И самое главное, что бросалось в глаза – нет команды. Да, есть футболисты с неплохими качествами, но не команда. Когда я пришел, это было видно.

Даже сами ребята, особенно те, кто постарше, отмечают – нет единого коллектива. И на тренировках, и в игре очень сложно чего-то добиться при этом.

Ну и неудачный старт надломил команду. Если б было побольше опытных игроков, которые держат удар… А так, побед не было, результат плохой, и это все больше давило на ребят. В силу своего возраста ребята не справились психологически.

«Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.

Команду возглавил Михаил Галактионов.

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