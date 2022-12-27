«Арсенал» может поставить памятник Венгеру возле «Эмирейтс» в 2023 году

«Арсенал» готов установить статую экс-главному тренеру команды Арсену Венгеру возле «Эмирейтс».
По информации The Telegraph, статую могут установить уже в 2023 году.
26 декабря Венгер побывал на домашнем матче «Арсенала» впервые после отставки в 2018 году.
- Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
- Под его руководством команда выиграла 17 трофеев – 3 чемпионства, а также по 7 Кубков и Суперкубков Англии.
- «Арсенал» с отрывом в 7 очков лидирует в АПЛ.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: The Telegraph