«Арсенал» может поставить памятник Венгеру возле «Эмирейтс» в 2023 году

«Арсенал» готов установить статую экс-главному тренеру команды Арсену Венгеру возле «Эмирейтс».

По информации The Telegraph, статую могут установить уже в 2023 году.

26 декабря Венгер побывал на домашнем матче «Арсенала» впервые после отставки в 2018 году.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

Под его руководством команда выиграла 17 трофеев – 3 чемпионства, а также по 7 Кубков и Суперкубков Англии.

«Арсенал» с отрывом в 7 очков лидирует в АПЛ.

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