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    «Арсенал» может поставить памятник Венгеру возле «Эмирейтс» в 2023 году

    «Арсенал» готов установить статую экс-главному тренеру команды Арсену Венгеру возле «Эмирейтс».

    По информации The Telegraph, статую могут установить уже в 2023 году.

    26 декабря Венгер побывал на домашнем матче «Арсенала» впервые после отставки в 2018 году.

    • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
    • Под его руководством команда выиграла 17 трофеев – 3 чемпионства, а также по 7 Кубков и Суперкубков Англии.
    • «Арсенал» с отрывом в 7 очков лидирует в АПЛ.

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    Источник: The Telegraph

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    27.12.2022 22:56
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