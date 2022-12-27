Семью Даеи не выпустили из Ирана. Он поддерживает протесты в стране

Семья бывшего полузащитника сборной Ирана Али Даеи не смогла улететь из Тегерана в Дубай.
Жена и дочь экс-футболиста должны были присоединиться к нему в отпуске в ОАЭ, но их не выпустили из страны.
Родственников Даеи сняли с рейса, не объяснив причину. При этом их самолет специально перенаправили на остров в Персидском заливе.
- Даеи – 2-й бомбардир в истории сборных.
- Иранец забил 109 голов. Больше только у Криштиану Роналду (118).
- Он поддерживает массовые протесты в своей стране, длящиеся с сентября.
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Источник: BBC