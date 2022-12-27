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    Семью Даеи не выпустили из Ирана. Он поддерживает протесты в стране

    Семья бывшего полузащитника сборной Ирана Али Даеи не смогла улететь из Тегерана в Дубай.

    Жена и дочь экс-футболиста должны были присоединиться к нему в отпуске в ОАЭ, но их не выпустили из страны.

    Родственников Даеи сняли с рейса, не объяснив причину. При этом их самолет специально перенаправили на остров в Персидском заливе.

    • Даеи – 2-й бомбардир в истории сборных.
    • Иранец забил 109 голов. Больше только у Криштиану Роналду (118).
    • Он поддерживает массовые протесты в своей стране, длящиеся с сентября.

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    Источник: BBC

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