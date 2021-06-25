Роналду поблагодарил иранца Даеи за поздравления с повторением рекорда по голам за сборную

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил иранцу Али Даеи, который поздравил его с повторением рекорда по голам за национальную команду.
«Настоящие чемпионы навсегда остаются чемпионами. Я испытываю гордость от тeплых слов от такого кумира, как вы. Спасибо, Али Даеи», – написал Роналду в комментариях под постом Даеи в инстаграме.
- Роналду отличился 109 раз в 178 матчах за сборную Португалии.
- Статистика Даеи – 109 голов в 149 играх.
- Португальцы вышли в плей-офф Евро-2020, где сыграют с Бельгией.
Источник: Инстаграм Али Даеи