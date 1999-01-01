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    Роналду поблагодарил иранца Даеи за поздравления с повторением рекорда по голам за сборную

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил иранцу Али Даеи, который поздравил его с повторением рекорда по голам за национальную команду.

    «Настоящие чемпионы навсегда остаются чемпионами. Я испытываю гордость от тeплых слов от такого кумира, как вы. Спасибо, Али Даеи», – написал Роналду в комментариях под постом Даеи в инстаграме.

    • Роналду отличился 109 раз в 178 матчах за сборную Португалии.
    • Статистика Даеи – 109 голов в 149 играх.
    • Португальцы вышли в плей-офф Евро-2020, где сыграют с Бельгией.

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    Источник: Инстаграм Али Даеи

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