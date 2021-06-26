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    Даеи: «На самом деле я забил 111 голов за сборную, но Роналду забьет гораздо больше»

    Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи высказался о том, что его рекорд по голам за национальную команду повторил португалец Криштиану Роналду.

    «Я ожидал, что Криштиану побьет мой рекорд. На самом деле я забил 111 голов, но это уже не имеет значения. Уверен, что Роналду забьет гораздо больше. Убежден, что он достоин этого рекорда. Когда такой футболист повторяет мое достижение, для меня это большая честь», – сказал иранец.

    • Роналду отличился 109 раз в 179 матчах.
    • Статистика Даеи – 109 голов в 149 играх.
    • Еще 2 мяча иранец забил в 2002 году на Азиатских играх, но ФИФА не учла это, поскольку причислила их к результативным действиям за олимпийскую сборную.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23501

      silver29 31 минуту назад

      В переводе на результативность в матчах, у Даеи фантастически не превзойденная статистика. Он лучший. Но это относительно, если бы сборная России последние 100 лет играла только с Сан-Марино и тульским Арсеналом , то лучшим был, бы шлюба.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1397

      кто там 37 минут назад

      Время есть, еще обновит рекорд, жаль что не на Евро этом, португезы больше на победу наиграли(

      0
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      Рейтинг: +23

      chezzz 45 минут назад

      Ждем роста рекорда до 200 голов от Даеи в следующих интервью, чтобы его Роналду не обогнал)

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