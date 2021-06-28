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  • Даеи: «На самом деле я забил 111 голов за сборную, но Роналду забьет гораздо больше»

Даеи: «На самом деле я забил 111 голов за сборную, но Роналду забьет гораздо больше»

28 июня 2021, 10:57
11

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи высказался о том, что его рекорд по голам за национальную команду повторил португалец Криштиану Роналду.

«Я ожидал, что Криштиану побьет мой рекорд. На самом деле я забил 111 голов, но это уже не имеет значения. Уверен, что Роналду забьет гораздо больше. Убежден, что он достоин этого рекорда. Когда такой футболист повторяет мое достижение, для меня это большая честь», – сказал иранец.

  • Роналду отличился 109 раз в 179 матчах.
  • Статистика Даеи – 109 голов в 149 играх.
  • Еще 2 мяча иранец забил в 2002 году на Азиатских играх, но ФИФА не учла это, поскольку причислила их к результативным действиям за олимпийскую сборную.

Источник: AS
Весь мир Португалия Иран Роналду Криштиану Даеи Али
Комментарии (11)
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chezzz
1624867169
Ждем роста рекорда до 200 голов от Даеи в следующих интервью, чтобы его Роналду не обогнал)
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кто там
1624867607
Время есть, еще обновит рекорд, жаль что не на Евро этом, португезы больше на победу наиграли(
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Psih86
1624871572
О, начинается... Следующее слово за Пеле, который на самом деле забил 170, их просто не учли, так как в то время в Южной Америке не было видеокамер...
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wago42
1624876338
Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Garrincha58
1624878402
Криштиану опять психанул и бросил повязку капитана его за это могут больше и не пригласить в сборную и рекорд не будет превзойдён
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ALEXMAN888
1624880355
Даеи - Красава! Не, то-что Пеле!
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