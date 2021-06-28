Даеи: «На самом деле я забил 111 голов за сборную, но Роналду забьет гораздо больше»

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи высказался о том, что его рекорд по голам за национальную команду повторил португалец Криштиану Роналду.

«Я ожидал, что Криштиану побьет мой рекорд. На самом деле я забил 111 голов, но это уже не имеет значения. Уверен, что Роналду забьет гораздо больше. Убежден, что он достоин этого рекорда. Когда такой футболист повторяет мое достижение, для меня это большая честь», – сказал иранец.