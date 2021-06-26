Даеи: «На самом деле я забил 111 голов за сборную, но Роналду забьет гораздо больше»

В переводе на результативность в матчах, у Даеи фантастически не превзойденная статистика. Он лучший. Но это относительно, если бы сборная России последние 100 лет играла только с Сан-Марино и тульским Арсеналом , то лучшим был, бы шлюба.
Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи высказался о том, что его рекорд по голам за национальную команду повторил португалец Криштиану Роналду.
«Я ожидал, что Криштиану побьет мой рекорд. На самом деле я забил 111 голов, но это уже не имеет значения. Уверен, что Роналду забьет гораздо больше. Убежден, что он достоин этого рекорда. Когда такой футболист повторяет мое достижение, для меня это большая честь», – сказал иранец.
- Роналду отличился 109 раз в 179 матчах.
- Статистика Даеи – 109 голов в 149 играх.
- Еще 2 мяча иранец забил в 2002 году на Азиатских играх, но ФИФА не учла это, поскольку причислила их к результативным действиям за олимпийскую сборную.