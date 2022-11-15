Второй бомбардир в истории сборных Даеи отказался ехать на ЧМ-2022 из-за протестов в Иране

Англия, сша, Иран...
Прямо как случайно подобралась группа...
Экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи отклонил приглашение ФИФА посетить чемпионат мира в Катаре.
«В эти дни, которые были не очень хорошими для многих из нас, я ответил отказом на официальное приглашение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми – чтобы быть с вами на родине и выразить свое сочувствие всем семьям, которые потеряли своих близких в эти дни.
Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», – написал Даеи в соцсети.
- Даеи – второй бомбардир в истории сборных (109 голов).
- В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.
- Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.
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