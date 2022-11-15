Второй бомбардир в истории сборных Даеи отказался ехать на ЧМ-2022 из-за протестов в Иране

Экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи отклонил приглашение ФИФА посетить чемпионат мира в Катаре.

«В эти дни, которые были не очень хорошими для многих из нас, я ответил отказом на официальное приглашение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми – чтобы быть с вами на родине и выразить свое сочувствие всем семьям, которые потеряли своих близких в эти дни.

Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», – написал Даеи в соцсети.

Даеи – второй бомбардир в истории сборных (109 голов).

В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.

Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию