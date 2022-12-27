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    РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу Кубка России со «Спартаком»

    Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК о дисквалификации трех игроков на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Дисквалификация шести футболистов «Зенита» и «Спартака» осталась в силе.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5302

      Дядя Серёжа 10 минут назад

      Апелляция... слово то какое... культура...
      А протест, мать его, может и не отклонили бы, все ли в КДК с АПЕЛЛЯЦИЕЙ знакомы?

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    • ...
      Рейтинг: +7848

      nik55 29 минут назад

      голубых послали на -----

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