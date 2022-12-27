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  • РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу Кубка России со «Спартаком»

РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу Кубка России со «Спартаком»

27 декабря 2022, 08:16
8

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК о дисквалификации трех игроков на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Дисквалификация шести футболистов «Зенита» и «Спартака» осталась в силе.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (8)
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nik55
1672118575
голубых послали на -----
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Дядя Серёжа
1672119744
Апелляция... слово то какое... культура... А протест, мать его, может и не отклонили бы, все ли в КДК с АПЕЛЛЯЦИЕЙ знакомы?
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mamba9090909
1672126935
Кто бы сомневался. Ещё когда провокатора Промеса отмазали, уже всё было ясно.
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zigbert
1672129039
Все по справедливости. Апелляция Зенита была заранее бесперспективной.
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Азбука
1672130550
Решение предсказуемо, но предполагаю, что, подавая апелляцию, руководство Зенита хотело создать прецедент на будущее. Думаю, в этом они ошибаются и у нас традиционно не прецедентное право. Сегодня решили так, а в следующий раз с другим клубом, что нужно понять и простить.
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alefreddy
1672130659
хотели снять дисквалификацию только со своих с попрыгунчиком
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