РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу Кубка России со «Спартаком»

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК о дисквалификации трех игроков на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Дисквалификация шести футболистов «Зенита» и «Спартака» осталась в силе.
- У «Зенита» были наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
- Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»