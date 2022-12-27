РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу Кубка России со «Спартаком»

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК о дисквалификации трех игроков на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Дисквалификация шести футболистов «Зенита» и «Спартака» осталась в силе.

У «Зенита» были наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно