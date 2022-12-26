Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой снялся в сериале «Содержанки».

«Всем привет. Скоро в онлайн-кинотеатре START выйдет новый сезон сериала «Содержанки», в котором я попробовал себя в роли актера.

Было невероятно интересно провести несколько дней в теплой компании среди известных артистов и дружелюбной и профессиональной съемочной группы. Классная атмосфера и новые впечатления! Благодарю за приглашение и этот опыт!

Смотрите обязательно», – написал в соцсетях Мостовой.

Фото: соцсети Андрея Мостового.

Мостовой забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.

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