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    Мостовой снялся в сериале «Содержанки»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой снялся в сериале «Содержанки».

    «Всем привет. Скоро в онлайн-кинотеатре START выйдет новый сезон сериала «Содержанки», в котором я попробовал себя в роли актера.

    Было невероятно интересно провести несколько дней в теплой компании среди известных артистов и дружелюбной и профессиональной съемочной группы. Классная атмосфера и новые впечатления! Благодарю за приглашение и этот опыт!

    Смотрите обязательно», – написал в соцсетях Мостовой.

    Фото: соцсети Андрея Мостового.

    • Мостовой забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: инстаграм Андрея Мостового

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12166

      Вомбат 1 час назад

      В Нашей Раше самого себя играла не только Ксюша Собчак, но и Сычев. Не иначе, Мостовой решил пойти по стопам последнего, ну-ну.

      0
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      Рейтинг: +2026

      Эном айс 1 час назад

      И Соболев, смотрю, тоже...

      0
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      Рейтинг: +913

      Fialet 1 час назад

      Походу его там отгейропеили, и ему понравилось.

      0
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      Рейтинг: +1539

      aubergine 2 часа назад

      Сперва подумал, что новость про Александра Мостового. Никак не привыкну к появлению второго Моста)

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      Рейтинг: +499

      Таврида > aubergine 2 часа назад

      Правильно подумал, в тэгах ссылка на Александра Мостового, и в профиле новостей Александра Мостового указано что он снялся в сериале "Содержанки", а в профиле Андрея Мостового этой новости нет, бггг

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      Рейтинг: +33290

      VVM1964 2 часа назад

      Надеюсь не в роли "содержанки" )))

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      Рейтинг: +23818

      DOCTOR PENALTY > VVM1964 2 часа назад

      Я тоже надеюсь, что Мостовой ещё не "оевропеился". )))

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      Рейтинг: +801

      jet andy > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Причем здесь Европа? Сериал то про наших давалок, как я понимаю.

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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 > jet andy 1 час назад

      Вы все правильно поняли, про давалок

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      Рейтинг: +16710

      Barmaleushka > VVM1964 40 минут назад

      Эт кино про федуниху ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +16710

      Barmaleushka > Suvorov51 39 минут назад

      Про твою опу сериал "Давалки"ещё снимается ( более 1000 серий обещали).

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