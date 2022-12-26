Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой снялся в сериале «Содержанки».
«Всем привет. Скоро в онлайн-кинотеатре START выйдет новый сезон сериала «Содержанки», в котором я попробовал себя в роли актера.
Было невероятно интересно провести несколько дней в теплой компании среди известных артистов и дружелюбной и профессиональной съемочной группы. Классная атмосфера и новые впечатления! Благодарю за приглашение и этот опыт!
Смотрите обязательно», – написал в соцсетях Мостовой.
Фото: соцсети Андрея Мостового.
- Мостовой забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: инстаграм Андрея Мостового