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Мостовой снялся в сериале «Содержанки»

26 декабря 2022, 17:13
10

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой снялся в сериале «Содержанки».

«Всем привет. Скоро в онлайн-кинотеатре START выйдет новый сезон сериала «Содержанки», в котором я попробовал себя в роли актера.

Было невероятно интересно провести несколько дней в теплой компании среди известных артистов и дружелюбной и профессиональной съемочной группы. Классная атмосфера и новые впечатления! Благодарю за приглашение и этот опыт!

Смотрите обязательно», – написал в соцсетях Мостовой.

Фото: соцсети Андрея Мостового.

  • Мостовой забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.

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Источник: инстаграм Андрея Мостового
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (10)
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VVM1964
1672064389
Надеюсь не в роли "содержанки" )))
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aubergine
1672066040
Сперва подумал, что новость про Александра Мостового. Никак не привыкну к появлению второго Моста)
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Fialet
1672069745
Походу его там отгейропеили, и ему понравилось.
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Эном айс
1672070305
И Соболев, смотрю, тоже...
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Вомбат
1672071024
В Нашей Раше самого себя играла не только Ксюша Собчак, но и Сычев. Не иначе, Мостовой решил пойти по стопам последнего, ну-ну.
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фанат джигурды
1672077835
Пусть и Александр Мостовой там снимется- может найдёт, наконец-то, своё место после завершения футбольной карьеры.
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