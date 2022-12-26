Каррера: «Переход России в Азию будет ошибкой»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Надеюсь, что РФС все-таки останется в УЕФА и дождется возвращения. На мой взгляд, переход в АФК будет ошибкой», — сказал Каррера.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.
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Источник: «РБ Спорт»