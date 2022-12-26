Радимов: «Переход в Азию нужен. В Европу Россию уже не пустят»

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.

«Нас в Европе будут уже отфутболивать по любому поводу. Какой‑то выход надо находить. Переход нужен, его надо использовать. Отбор к чемпионату мира? Нас, скорее всего не допустят, учитывая настрой ФИФА, но какие‑то шансы сыграть будут.

Что касается клубного футбола, то придется тоже начинать с нуля, нет никаких рейтингов. Клубные команды начнут играть с 2026 или 2027 года. Там мы хотя бы начнем играть. А в Европе, насколько видно и понятно, нас уже не пустят», – заявил Радимов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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