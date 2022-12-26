Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Радимов: «Переход в Азию нужен. В Европу Россию уже не пустят»

    Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.

    «Нас в Европе будут уже отфутболивать по любому поводу. Какой‑то выход надо находить. Переход нужен, его надо использовать. Отбор к чемпионату мира? Нас, скорее всего не допустят, учитывая настрой ФИФА, но какие‑то шансы сыграть будут.

    Что касается клубного футбола, то придется тоже начинать с нуля, нет никаких рейтингов. Клубные команды начнут играть с 2026 или 2027 года. Там мы хотя бы начнем играть. А в Европе, насколько видно и понятно, нас уже не пустят», – заявил Радимов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Пари НН» выбирает между четырьмя тренерами 1
    «Лучше такого матча сыграть невозможно». Радимов – о финале ЧМ-2022
    Радимов считает, что ни один европейский клуб не подпишет Роналду 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7162

      Из Твери Леха 1 час назад

      Вот вроде тоскливо без еврокубков, но надо сказать, что наши клубы нас хорошо к этому подготовили своим никчемным выступлением. Поглядишь на такие игры, как ЦСКА - Вольфсберг и все желание смотреть подобное само собой отпадет))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5960

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Ну ты то куда? Ладно политики не шарят... АФК, как и УЕФА входит в ФИФА, где ФИФА забанило все наши клубы и сборные. Вот тебе принципиально где не выступать, в Европе или в Азии? Пройдёт время, там видно будет, просто переждать надо. Ваш максимум товарки, которые вы и так за денежку можете катать со всякими киргизами. Крупные азиатские сборные будут также игнорировать матчи с нами. Япония, Корея, Австралия, арабский регион так вообще почти весь. К чему эта спешка? Заменить европейскую ЛЧ всегда успеется. Для меня лично если не дай боже такой переход состоится, закончится "наш футбол". Буду смотреть только европейские чемпионаты и ЛЧ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6096

      Давид59 > GoldPlayFIFARus9 50 минут назад

      Отличная фраза "Вот тебе принципиально где не выступать". Это как в том анекдоте: Вам газировку без сиропа? Да, без сиропа. Без какого?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11