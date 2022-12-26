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  • Радимов: «Переход в Азию нужен. В Европу Россию уже не пустят»

Радимов: «Переход в Азию нужен. В Европу Россию уже не пустят»

26 декабря 2022, 13:59
3

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.

«Нас в Европе будут уже отфутболивать по любому поводу. Какой‑то выход надо находить. Переход нужен, его надо использовать. Отбор к чемпионату мира? Нас, скорее всего не допустят, учитывая настрой ФИФА, но какие‑то шансы сыграть будут.

Что касается клубного футбола, то придется тоже начинать с нуля, нет никаких рейтингов. Клубные команды начнут играть с 2026 или 2027 года. Там мы хотя бы начнем играть. А в Европе, насколько видно и понятно, нас уже не пустят», – заявил Радимов.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Радимов Владислав
Комментарии (3)
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GoldPlayFIFARus9
1672053554
Ну ты то куда? Ладно политики не шарят... АФК, как и УЕФА входит в ФИФА, где ФИФА забанило все наши клубы и сборные. Вот тебе принципиально где не выступать, в Европе или в Азии? Пройдёт время, там видно будет, просто переждать надо. Ваш максимум товарки, которые вы и так за денежку можете катать со всякими киргизами. Крупные азиатские сборные будут также игнорировать матчи с нами. Япония, Корея, Австралия, арабский регион так вообще почти весь. К чему эта спешка? Заменить европейскую ЛЧ всегда успеется. Для меня лично если не дай боже такой переход состоится, закончится "наш футбол". Буду смотреть только европейские чемпионаты и ЛЧ
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Из Твери Леха
1672054641
Вот вроде тоскливо без еврокубков, но надо сказать, что наши клубы нас хорошо к этому подготовили своим никчемным выступлением. Поглядишь на такие игры, как ЦСКА - Вольфсберг и все желание смотреть подобное само собой отпадет))
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