Агент Чебеджи ответил, есть ли в Турции талантливые футболисты, способные заиграть в РПЛ

Футбольный агент Адем Чебеджи высказался о перспективе трансферов игроков из Турции в Россию.
«Есть много талантливых турецких футболистов, которые могут играть в России. Эти страны и их культуры очень близки друг к другу.
Я думаю, что большое количество турецких игроков могут внести свой вклад в РПЛ.
Я все еще не могу понять, почему российские клубы ищут качественных футболистов настолько далеко от Турции.
Наши игроки могут очень быстро адаптироваться к условиям в России и сразу же помочь командам.
Зачем далеко ходить? Мы всегда открыты для совместной работы!» – заявил агент.
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Источник: Sport24