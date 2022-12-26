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    Агент Чебеджи ответил, есть ли в Турции талантливые футболисты, способные заиграть в РПЛ

    Футбольный агент Адем Чебеджи высказался о перспективе трансферов игроков из Турции в Россию.

    «Есть много талантливых турецких футболистов, которые могут играть в России. Эти страны и их культуры очень близки друг к другу.

    Я думаю, что большое количество турецких игроков могут внести свой вклад в РПЛ.

    Я все еще не могу понять, почему российские клубы ищут качественных футболистов настолько далеко от Турции.

    Наши игроки могут очень быстро адаптироваться к условиям в России и сразу же помочь командам.

    Зачем далеко ходить? Мы всегда открыты для совместной работы!» – заявил агент.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +846

      SLADE2019 3 часа назад

      Что то с трудом верится, что сильные турецкие игроки поголовно готовы ехать в Россию.

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