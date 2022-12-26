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    Де Брюйне: «Холанд одержим голами. Он может забить и 800 мячей»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высоко отозвался о своем одноклубнике Эрлинге Холанде.

    «Эрлинг одержим голами. Он уже забил около 200 мячей, но может забить гораздо больше – 600, 700 или 800.

    Для этого ему нужно оставаться в форме и делать то, что он делает.

    Эрлинг – нападающий топ-уровня. Он любит забивать голы, и, думаю, это самое уникальное, что у него есть», – сказал Де Брюйне.

    • Норвежец перешел в «Сити» прошлым летом за 60 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

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    ​​​​​​​https://www.championat.com/football/news-4940701-de-bryojne-holand-forvard-top-urovnya-on-smozhet-zabit-i-800-golov.html?utm_source=copypaste

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    Источник: The Guardian

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