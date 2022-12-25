Только один вратарь в сезоне АПЛ отразил более 80% ударов

Вратарь «Челси» Кепа лидирует в сезоне АПЛ по проценту отраженных ударов. Он справился с более чем 80 процентами.

Второе место по показателю занимает Ник Поп (79,6 процента). Третий – Джордан Пикфорд из «Эвертона» (77,9).

В расчет берутся только вратари, сыгравшие не менее двух матчей.

28-летний Кепа стоит 15 миллионов евро.

«Челси» купил игрока в 2018 году за 80 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Кепы 6 матчей, 5 пропущенных голов.

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