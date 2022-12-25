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  • «Дети перестанут мечтать». Рабинер написал открытое письмо Дюкову с призывом не переходить в Азию

«Дети перестанут мечтать». Рабинер написал открытое письмо Дюкову с призывом не переходить в Азию

25 декабря 2022, 17:17
15

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Журналист по этому поводу написал открытое письмо президенту организации Александру Дюкову.

«У детей в России не будет ориентиров, им не о чем в футболе станет мечтать. Уровень амбиций будет искусственно опущен во много раз. Резко упадут интерес публики, телевизионные рейтинги, а вслед за ними — суммы телеконтрактов и доходы клубов. Из лиги, уверенно входившей в десятку лучших в Европе, в Азии РПЛ рискует превратиться в проселочную футбольную дорогу», – таков один из тезисов Рабинера.

  • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
  • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (15)
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АКС-74У
1671978701
А дюков говорит, что ВСЕ клубы РПЛ за переход в Азию. Вы в это верите?
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slavа0508
1671980156
В Европу нас вернут когда эти дети . сами будут отцами . это в лучшем случае ....а то может и дедами ...а к тому времени Европа уже будет гораздо беднее Европы (естественно и футбол будет уже не тот )
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Andrew01
1671983038
Единственное о чем перестанут мечтать, так это подписать контракт и сидеть на лавке за миллионы в месяц, многим больше ничего и не нужно... хрень пишет Рабинер, дети как мечтали играть за Реал Барсу Милан Ливерпуль и т.д. так и будут мечтать. Как будто дети мечтают с Уралом или Уфой условной выиграть ЛЧ. Может быть для московских и питерских детей что-то и измениться, но для остальных в России ничего не поменяется, хочешь играть в футбол на высшем уровне уезжай из родного города
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Fialet
1671983056
Нахер Рабиновича.
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Кузьмич на трибуне
1671991854
Наконец то дети будут мечтать играть в российских клубах. И с презрением будут смотреть на радужные формы европейцев. О какой Европе вы размечтались? там уже без гей-ориентации скоро в команду брать не будут.
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nemolod
1671993350
Ага,в письме начал с детей,а продолжил - резко упадут СУММЫ ТЕЛЕКОНТРАКТОВ И ДОХОДЫ КЛУБОВ ! А если все оставить как есть,то есть без официальных матчей-интерес публики еще быстрее упадет,но еще больше не только упадет ,но и пропадет интерес спонсоров давать деньги клубам,так как их продукцию не будет смысла рекламировать в своем государстве-вот тогда РПЛ превратится не в проселочную дорогу,а в заросшую тропу!
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САДЫЧОК
1671998195
Рабинер, ничего Дюков не решает ! Решалка не выросла ! Это , вбросы , чтобы понять , что общественность думает ! В итоге , конечно , никуда не перейдет Россия , потому что будет БАН , с позором ! Нужно ждать Европу и официально участвовать !
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ScarlettOgusania
1672001299
Дюков, скорее всего, озвучит уже подготовленное за него "сверху" решение. Обе версии (ждать решения УЕФА или идти в АФК) не самое лучшее, что может ожидать клубы РПЛ и футболистов, играющих в них. Уверен, выберут плохое, а не самое плохое решение
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Spirit_78
1672005256
Интересно, пройдёт ли у журналюг, западоориентированных функционеров и прочей нечисти наивность о том, что Европа, которая с упоением впряглась за укронацистов, когда-либо примет российские клубы и сборные обратно в орбиту УЕФА? Полагаю, что эта наивность не пройдёт никогда, отечественные футбольные чиновники и дальше будут кланяться Европе и унижаться перед ней (а те будут только смеяться и каждый раз продлевать "санкции".
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