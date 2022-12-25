«Дети перестанут мечтать». Рабинер написал открытое письмо Дюкову с призывом не переходить в Азию

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Журналист по этому поводу написал открытое письмо президенту организации Александру Дюкову.

«У детей в России не будет ориентиров, им не о чем в футболе станет мечтать. Уровень амбиций будет искусственно опущен во много раз. Резко упадут интерес публики, телевизионные рейтинги, а вслед за ними — суммы телеконтрактов и доходы клубов. Из лиги, уверенно входившей в десятку лучших в Европе, в Азии РПЛ рискует превратиться в проселочную футбольную дорогу», – таков один из тезисов Рабинера.

Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.

Окончательное решение намечено на следующую неделю.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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