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    «Дети перестанут мечтать». Рабинер написал открытое письмо Дюкову с призывом не переходить в Азию

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Журналист по этому поводу написал открытое письмо президенту организации Александру Дюкову.

    «У детей в России не будет ориентиров, им не о чем в футболе станет мечтать. Уровень амбиций будет искусственно опущен во много раз. Резко упадут интерес публики, телевизионные рейтинги, а вслед за ними — суммы телеконтрактов и доходы клубов. Из лиги, уверенно входившей в десятку лучших в Европе, в Азии РПЛ рискует превратиться в проселочную футбольную дорогу», – таков один из тезисов Рабинера.

    • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
    • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +903

      Fialet 1 час назад

      Нахер Рабиновича.

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      Рейтинг: +1119

      Andrew01 1 час назад

      Единственное о чем перестанут мечтать, так это подписать контракт и сидеть на лавке за миллионы в месяц, многим больше ничего и не нужно... хрень пишет Рабинер, дети как мечтали играть за Реал Барсу Милан Ливерпуль и т.д. так и будут мечтать. Как будто дети мечтают с Уралом или Уфой условной выиграть ЛЧ. Может быть для московских и питерских детей что-то и измениться, но для остальных в России ничего не поменяется, хочешь играть в футбол на высшем уровне уезжай из родного города

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      Рейтинг: +26685

      slavutiq70 2 часа назад

      В Европу нас вернут когда эти дети . сами будут отцами . это в лучшем случае ....а то может и дедами ...а к тому времени Европа уже будет гораздо беднее Европы (естественно и футбол будет уже не тот )

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      Рейтинг: +756

      Suvorov51 2 часа назад

      Согласен с вами полностью, не нужно переходить к азиатам, это равносильно пкрейти с вышки россии во вторую лигу, горе руководители футбола одумайтесь

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      Рейтинг: +770

      АКМ-74У 2 часа назад

      А дюков говорит, что ВСЕ клубы РПЛ за переход в Азию. Вы в это верите?

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