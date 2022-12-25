«Неплохо же». Спортивный директор «Оренбурга» – о продаже Сычевого

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил продажу форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Для нас это очень неплохая продажа. У нас есть кому играть. В плане денег тоже большой плюс, мы взяли его бесплатно и через полтора года продали – неплохо же», – сказал Андреев.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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