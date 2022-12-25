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    «Неплохо же». Спортивный директор «Оренбурга» – о продаже Сычевого

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил продажу форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

    «Для нас это очень неплохая продажа. У нас есть кому играть. В плане денег тоже большой плюс, мы взяли его бесплатно и через полтора года продали – неплохо же», – сказал Андреев.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +895

      Fialet 15 минут назад

      Успехи команды этому "спортивному" директору похер. Главное деньги.

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