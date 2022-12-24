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    Левандовски: «Обладатель следующего «Золотого мяча» уже известен»

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси получит ближайший «Золотой мяч».

    «Конечно, уже определен новый владелец «Золотого мяча». Есть чемпионат мира, который решает, кто возьмет награду. Лионель Месси сейчас на высоте. Он может наслаждаться этим», – сказал поляк.

    • Аргентина с Месси выиграла ЧМ впервые с 1986 года.
    • У Месси уже есть 7 «Золотых мячей».
    • Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2220

      моэм 50 минут назад

      Ну уж если Месси , даже будучи в полной заднице по показателям , чисто автоматически , получил последний ЗМ , то ежу понятно что сейчас другие кандидаты "отвалятся" уже на старте ....но фарс с " голосованием " в.т.ч. и с "голосами " несуществующих людей будет проведён обязательно ....и кому на хрен это надо?

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      Рейтинг: +18555

      Cleaner 1 час назад

      «Обладатель следующего «Золотого мяча» уже известен». И это не Левандовски.

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