Левандовски: «Обладатель следующего «Золотого мяча» уже известен»

Ну уж если Месси , даже будучи в полной заднице по показателям , чисто автоматически , получил последний ЗМ , то ежу понятно что сейчас другие кандидаты "отвалятся" уже на старте ....но фарс с " голосованием " в.т.ч. и с "голосами " несуществующих людей будет проведён обязательно ....и кому на хрен это надо?
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси получит ближайший «Золотой мяч».
«Конечно, уже определен новый владелец «Золотого мяча». Есть чемпионат мира, который решает, кто возьмет награду. Лионель Месси сейчас на высоте. Он может наслаждаться этим», – сказал поляк.
- Аргентина с Месси выиграла ЧМ впервые с 1986 года.
- У Месси уже есть 7 «Золотых мячей».
- Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.
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