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  • Левандовски: «Обладатель следующего «Золотого мяча» уже известен»

Левандовски: «Обладатель следующего «Золотого мяча» уже известен»

24 декабря 2022, 21:21
5

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси получит ближайший «Золотой мяч».

«Конечно, уже определен новый владелец «Золотого мяча». Есть чемпионат мира, который решает, кто возьмет награду. Лионель Месси сейчас на высоте. Он может наслаждаться этим», – сказал поляк.

  • Аргентина с Месси выиграла ЧМ впервые с 1986 года.
  • У Месси уже есть 7 «Золотых мячей».
  • Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель Левандовски Роберт
Комментарии (5)
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моэм
1671912525
Ну уж если Месси , даже будучи в полной заднице по показателям , чисто автоматически , получил последний ЗМ , то ежу понятно что сейчас другие кандидаты "отвалятся" уже на старте ....но фарс с " голосованием " в.т.ч. и с "голосами " несуществующих людей будет проведён обязательно ....и кому на хрен это надо?
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Maxi_7
1671917053
... С иронией сказал человек, который должен быть сейчас двукратным обладателем данной награды, но вместо этого имеет пустую баранку в наличии... Никогда не забуду как Лёва с ухмылкой тогда отреагировал на церемонии в тот самый момент когда объявили "победителя" того года...
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Maxi_7
1671917543
Также Лёва будет иметь полное право стебаться с этой награды, если золотому мальчику опять её подарят большие дяди, ведь он как никто другой знает, что никаких реальных шансов выиграть с этой калечной сборной Польши у не было, нет и не будет никогда в его карьере... И если за это фановое рандомное говно под названием чм вручать приз лучшему ири игроку... значит футбол, как и здравый смысл уже умерли в этом мире...
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Soccerdealer63
1671999884
Думаю, что это будет Мбаппе))) Он также, как и Месси дотащил свою сборную до финала,в котором выступил, пожалуй, ПОЯРЧЕ Лионеля! Победа в серии пенальти...? Лотерея чистой воды... Свои пенки оба лидера ПСЖ забили... Аргентина выиграла турнир, но была ли она сильнее всех? Явно провалили свои ключевые таймы Бразилы и те же французы в финале... Галлы проснулись, когда дело уже шло к пенальти... ЯВНЫЙ ТАКТИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ ТРЕНЕРА! Где тут "заслуга Месси"?
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Soccerdealer63
1672000229
Объективно Мбаппе сегодня сильнее и играет эффективнее! Просто все ...УМИЛЯЮТСЯ ТЕМ, КАК ДОЛГО МЕССИ ЗВЕЗДИТ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ И КАК ОН "НЕ УВЯДАЕТ" ВО ВПОЛНЕ УЖЕ ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ))) Но Киллиан сильнее... Он УЖЕ ОБОШЁЛ Лионеля по всем показателям...и разрыв растёр!))) "Бабье лето" Месси достоёно уважения, но он уже не первый. золотой мяч goes to Mbappe!
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