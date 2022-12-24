Левандовски: «Обладатель следующего «Золотого мяча» уже известен»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси получит ближайший «Золотой мяч».

«Конечно, уже определен новый владелец «Золотого мяча». Есть чемпионат мира, который решает, кто возьмет награду. Лионель Месси сейчас на высоте. Он может наслаждаться этим», – сказал поляк.

Аргентина с Месси выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

У Месси уже есть 7 «Золотых мячей».

Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.

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