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    Карасев рассказал о типичном судейском сне

    Судья РПЛ Сергей Карасев сожалеет, что теперь не судит в Лиге чемпионов.

    «Лигу чемпионов мне очень больно терять. Иногда снится, как выхожу вовремя из дома, но не успеваю на игру. Типичный судейский сон.

    Лига чемпионов — самый значимый турнир в мире, его все смотрят. Это запредельный уровень, к которому мы стремились и которого достигли. Но Лига чемпионов ушла. И когда вернется — неизвестно», — сказал Карасев.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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