Карасев рассказал о типичном судейском сне

Судья РПЛ Сергей Карасев сожалеет, что теперь не судит в Лиге чемпионов.
«Лигу чемпионов мне очень больно терять. Иногда снится, как выхожу вовремя из дома, но не успеваю на игру. Типичный судейский сон.
Лига чемпионов — самый значимый турнир в мире, его все смотрят. Это запредельный уровень, к которому мы стремились и которого достигли. Но Лига чемпионов ушла. И когда вернется — неизвестно», — сказал Карасев.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: «РБ Спорт»