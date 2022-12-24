Карасев рассказал о типичном судейском сне

Судья РПЛ Сергей Карасев сожалеет, что теперь не судит в Лиге чемпионов.

«Лигу чемпионов мне очень больно терять. Иногда снится, как выхожу вовремя из дома, но не успеваю на игру. Типичный судейский сон.

Лига чемпионов — самый значимый турнир в мире, его все смотрят. Это запредельный уровень, к которому мы стремились и которого достигли. Но Лига чемпионов ушла. И когда вернется — неизвестно», — сказал Карасев.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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