В шорт-листе «Пари НН» остались 4 тренера. Клуб примет решение до 27 декабря

«Пари НН» продолжает выбирать нового главного тренера.

На сегодняшний день в шорт-листе нижегородского клуба остались четыре специалиста. Среди них нет Владислава Радимова.

Окончательное решение руководство «Пари НН» примет до 27 декабря.

До зимы команду возглавлял Михаил Галактионов, ушедший в «Локомотив».

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