В шорт-листе «Пари НН» остались 4 тренера. Клуб примет решение до 27 декабря

«Пари НН» продолжает выбирать нового главного тренера.
На сегодняшний день в шорт-листе нижегородского клуба остались четыре специалиста. Среди них нет Владислава Радимова.
- Артем Горлов («Енисей»);
- Евгений Бушманов (экс-«Спартак-2»);
- Вадим Гаранин (экс-«Сочи»);
- Олег Василенко (экс-«Факел»).
Окончательное решение руководство «Пари НН» примет до 27 декабря.
До зимы команду возглавлял Михаил Галактионов, ушедший в «Локомотив».
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова