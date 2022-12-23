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    «Я за любой кипиш, кроме голодовки». Дюков – об интервью судей после матчей

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к идее брать интервью у арбитров по окончании матчей.

    «Я за любой кипиш, кроме голодовки. Буду обсуждать этот вопрос с руководителем департамента судейства Павлом Каманцевым.

    Этой зимой состоится турнир наших клубов в Абу-Даби, там можно попробовать такой формат. Если зайдет, почему нет?

    Правда, насколько знаю, такой опыт был в Голландии и они от него отказались», – заявил Дюков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1090

      edw7777 36 минут назад

      Что за жаргон тюремный? Я думал он более воспитанный. Если, конечно, журналисты не исказили истинный текст

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