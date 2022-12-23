«Я за любой кипиш, кроме голодовки». Дюков – об интервью судей после матчей

Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к идее брать интервью у арбитров по окончании матчей.

«Я за любой кипиш, кроме голодовки. Буду обсуждать этот вопрос с руководителем департамента судейства Павлом Каманцевым.

Этой зимой состоится турнир наших клубов в Абу-Даби, там можно попробовать такой формат. Если зайдет, почему нет?

Правда, насколько знаю, такой опыт был в Голландии и они от него отказались», – заявил Дюков.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно