«Я за любой кипиш, кроме голодовки». Дюков – об интервью судей после матчей

Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к идее брать интервью у арбитров по окончании матчей.
«Я за любой кипиш, кроме голодовки. Буду обсуждать этот вопрос с руководителем департамента судейства Павлом Каманцевым.
Этой зимой состоится турнир наших клубов в Абу-Даби, там можно попробовать такой формат. Если зайдет, почему нет?
Правда, насколько знаю, такой опыт был в Голландии и они от него отказались», – заявил Дюков.
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Источник: «РБ Спорт»