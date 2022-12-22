Кухарчук: «Было бы классно сыграть с Роналду в одном клубе РПЛ. Стремлюсь выглядеть как он»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о нападающем Криштиану Роналду.

– Для вас лично – Роналду или Месси?

– Мне нравятся оба. Но атлетичностью, телосложением я больше похож на Роналду. Это человек-машина. Мне проще себя сравнивать с ним. Такой же оснащенности, как у Месси, у меня никогда не будет, потому что телосложение другое. Так что у меня лично стремление выглядеть, как Роналду.

– Роналду сейчас без клуба. Было бы круто увидеть его в РПЛ?

– Конечно, круто. Это было бы классно. Сыграть с ним было бы супер, особенно в одном клубе.

– Но, наверное, это нереально.

– В нашем мире все возможно. Но думаю, что он останется в Европе, потому что еще не все сказал.

Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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