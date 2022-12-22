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  • Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» до 2030 года. Он станет послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030

Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» до 2030 года. Он станет послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030

22 декабря 2022, 11:57
3

Криштиану Роналду все ближе к переходу в «Аль-Наср».

Ожидается, что в ближайшие часы 37-летний футболист заключит с саудовским клубом контракт до 2030 года.

До лета 2025-го португалец будет играть за «Аль-Наср», а потом станет послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030.

Примечательно, что на проведение чемпионата мира 2030 года также претендует родная страна Роналду – Португалия. У нее будет совместная заявка с Испанией и Украиной.

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Источник: Marca
Азия Аль-Наср Саудовская Аравия Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Dimonadze
1671702390
Ну значит есть шанс поиметь трофей, которого не будет у Месси - кубок азиатской ЛЧ
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САНЁК17
1671702608
Большой человеком станет
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ARSteven89
1671712640
1. Фразу "в ближайшие часы" я читаю с самого утра ))) 2. ЧМ-2030 на 100% уйдёт Уругваю, Аргентине, Парагваю и Чили из-за 100летия ЧМ 3. Ну, Бекхэм же был послом Катара, хотя его страна подавала заявку на ЧМ-2022
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