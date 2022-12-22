Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» до 2030 года. Он станет послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030

Криштиану Роналду все ближе к переходу в «Аль-Наср».

Ожидается, что в ближайшие часы 37-летний футболист заключит с саудовским клубом контракт до 2030 года.

До лета 2025-го португалец будет играть за «Аль-Наср», а потом станет послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030.

Примечательно, что на проведение чемпионата мира 2030 года также претендует родная страна Роналду – Португалия. У нее будет совместная заявка с Испанией и Украиной.

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