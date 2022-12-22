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    «Это факт». Петржела – о чемпионстве «Зенита» в сезоне-2022/23

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургская команда выиграет РПЛ в этом сезоне и сохранит чемпионский титул в ближайшие годы.

    «В этом сезоне чемпион «Зенит» – факт. Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами, если у них не пропадет «Газпром» из спонсоров.

    Так просто сложилось в вашем футболе, ничего с этим не поделаешь. «Спартак» и другие команды – никто для команды Семака», – сказал Петржела.

    • «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 баллов.
    • Петербуржцы становились чемпионами 4 сезона подряд, начиная с 2019 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3257

      Ziklop 17 минут назад

      это утверждение пьяного чеха, факт может быть только весной в мае месяце!

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