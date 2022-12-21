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    Финал ЧМ-2022 – самая рейтинговая спортивная трансляция в России в 2022 году

    Финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 по пенальти) собрал рейтинг 8,1 в возрастной категории «4+» и 7,9 в категории «14-58». Это сведения аналитического агентства Mediascope.

    Почти каждый четвертый телезритель страны, включивший вечером 18 декабря телевизор, смотрел финал чемпионата мира.

    Это была самая рейтинговая спортивная трансляция года на российском ТВ. Она опередила короткую программу фигуристок на Олимпиаде-2022 (рейтинг 7,1).

    • ЧМ-2022 в России эксклюзивно показывал «Матч ТВ».

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    Источник: Metaratings

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